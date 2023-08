Olešnice - Plumlov 8:1

Branky: 15. Šichor, 30. a 47. Novotný, 43. (pen.) a 66. Indra, 71. L. Heinz, 81. P. Heinz, 85. Kvapil - 88. Hladký.

Otto Jáně (trenér Olešnice): Jsme samozřejmě rádi za tři body v domácím prostředí. No a jelikož jsme si jako klub dali vysoké cíle, bude se na nás teď každý snažit nachystat a každý zápas už bude jen těžší a těžší. Takovou kuriozitkou může být, že si hosté vytvořili dvě gólovky a z toho dali jeden gól. Z tohoto pohledu se dá říci, že jsou docela nebezpeční. Jinak my jsme samozřejmě rádi, že máme po dvou zápasech šest bodů a doufám, že to tak bude i pokračovat ke spokojenosti naší i našich příznivců.

Radek Bureš (vedoucí mužstva Plumlova): Měli jsme problém se sestavou, protože se nám ve čtvrtek na tréninku zranili dva hráči ze základu a do toho našim dalším hráčům, kteří pracují jako policisté a hasiči, zrovna vyšly směny. Kádr jsme tak měli doplněný patnáctiletým dorostencem a klukama z béčka. To všechno nás ale neomouvá. Na druhou stranu ale musím pochválit Olešnici, která na takových 80% bude v tabulce první. Vrátil se jim sponzor a mají v kádru Marka Šichora, který ještě poměrně nedávno hrával za Baník. My jsme se v podstatě k ničemu nedostali, až v závěru se nám podařilo vstřelit jeden gól. I v plné sestavě by se nám tady ale jakýkoli bod uhrával velice těžko.