Libina - Pivín 0:4

Branky: 25. a 51. Svozil, 43. Hýžďala, 50. Ježek.

Pavel Valtr (hrající trenér Pivína): Nebyl to jednoduchý zápas. Hrálo se na těžkém terénu, čemuž jsme se snažili přizpůsobit. Snažili jsme se také hrát obezřetně, protože soupeř sice moc gólů nedává, ale ani nedostává. V prvních patnácti minutách jsme se spíše hledali, ale pak se naše hra zlepšila a začali jsme si vytvářet šance. Dvě z nich jsme navíc do poločasu proměnili, což nás uklidnilo. V šatně jsme si ale řekli, že do druhé půle musíme vstoupit tak, jako by to stále bylo 0:0. Zaplaťpámbů jsme ryhchle dali na 3:0, spadlo to z nás a po veliké hrubce soupeře jsme během minuty dali i na 4:0. Pak už se zápas jen dohrával a my se soustředili hlavně na to, ať se nikdo nezraní. Do konce zbývají už jen dvě kola, ale každý bodík navíc bude dobrý. A já stále klukům opakuji, že co si uhrajeme na podzim, s tím půjdeme i do jara a o to více budeme moci hrát v klidu.