Maletín - Šternberk B 4:2

Branky: 23. a 45+1. Jedelský, 41. a 44. Michalčák - 53. Mikula (pen.), 80. Blechta.

Jakub Havlíček (trenér Maletína): Byl to zápas dvou různých poločasů. V tom prvním jsme soupeře k ničemu nepustili, ten pak ke konci udělal pár individuálních chyb a my jsme šli do komfortního náskoku 4:0. Po přestávce se ale situace trošku změnila. Šternberk změnil svůj přístup a rychle nám dal gól z penalty. Najednou se hrálo hlavně na naší polovině a začali jsme odpadávat fyzicky. Nakonec jsme to ale i přes druhou obdrženou branku nějak ubojovali.

Martin Šíp (trenér Šternberku B): První poločas pro nás skončil katastroficky, hlavně ta poslední pětiminutovka, ve které jsme všechny góly dostali snad úplně stejné. Do druhé půle jsme to ale trochu přeskládali a hráli jsme na dva útočníky. Dostali jsme se i do nějakých příležitostí, dali jsme ale jen gól z penalty a deset minut před koncem jsme snížili na 2:4. Pak jsme měli další šance, které jsme ale neproměnili. Možná i vinou docházejících sil. Je to škoda. Kluci cítili, že soupeř byl hratelný, ale pokazili si to sami. Z pozice trenéra ale mohu říct, že jsem s jejich celkovým výkonem spokojen a doufám, že se od toho do dalších zápasů odrazíme.