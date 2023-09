Bludov - Lesnice 1:1

Branky: 38. Kohout - 31. Roubalík (pen.).

Jiří Silný (trenér Bludova): Byl to třetí zápas od té doby, co jsem nastoupil k mužstvu a musím říct, že byl v našem podání nejlepší. Prvních 35 minut jsme soupeře přehrávali, brankář jej ale podržel. My jsme bohužel v takové psychické nepohodě, že to, co jindy do branky spadne, tam tentokrát nespadlo. Hráli jsme tedy do plných a naštěstí se nám ještě do poločasu podařilo srovnat. Po změně stran jsme pak měli šance i na druhý gól, ale bohužel jsme je nedali. Od 70. minuty jsme už začali fyzicky odpadávat, soupeř hru vyrovnal a začal si i on vytvářet takové pološance. Jsem ale velice spokojen s tím, že výkony hráčů šly nahoru. Uvidíme, jak to bude dál.

Jan Knobloch (trenér Lesnice): Oproti minulým letům bylo v Bludově krásně upravené hřiště, takže trávníkář určitě zaslouží pochvalu. První poločas byl z naší strany hodně špatný, Bludov byl mnohem lepší. Po naší ojedinělé akci zahrál ale jeden ze soupeřů rukou a Roubalík se z penalty prosadil. Za pár minut jsme ale udělali chybu zase my a Bludov srovnal pěknou střelou. Ve druhém poločase jsme prostřídali, i přesto ale měli soupeři šancí více. Tentokrát jsme tedy s bodem více spokojeni my. Jednoznačným mužem zápasu byl náš gólman Glozyga. Na účet soupeře bych jenom řekl, že je vidět, že po změně trenéra hraje jejich mužstvo lépe.