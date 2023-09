Bernartice - Maletín 7:3

Branky: 10., 47. a 74. Šebesta, 24. a 82. Červeňák, 66. (pen.) a 87. Kutal - 34. Marák, 42. a 77. Michalčák.

Ondřej Ziga (trenér Bernartic): Vedli jsme rychle 2:0, soupeř ale ještě do poločasu po našich individuálních chybách srovnal. Naštěstí jsme hned po změně stran dali branku na 3:2 a pak už jsme jen dávali jednu za druhou. Od takové 60. minuty už jsme naprosto dominovali. Poslal jsem na hřiště i pár kluků z béčka. I přes poměrně těžký terén to byl pěkný zápas. Doma musíme vyhrávat co nejvíce.

Jakub Havlíček (trenér Maletína): Byl to opět zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme dokázali stáhnout manko 0:2 a vyrovnat. Myslel jsem si, že to mužstvo zvedne a budeme na koni, zkraje druhé půle jsme však dostali další gól a jakmile jsme pak dostali ještě jeden, úplně jsme se složili. Zkrátka jsme to nezvládli. Jediným pozitivem bylo, že jsem mohl prostřídat všechny hráče. Musel jsem ale dát do brány hráče, který sice chytal dobře, ale nestačilo to.