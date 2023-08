Bludov - Olešnice 0:6

Branky: 18., 34., 50., 54. a 68. Indra, 82. Kvapil.

Jiří Kohout (trenér Bludova): Z naší strany to byla bída a naopak musím smeknout před Olešnicí. Mají vážně skvělý manšaft. U všeho jsme byli pozdě, nenapadali jsme a připadalo mi to, jako bychom se snad báli a místo proti Olešnici měli hrát minimálně proti Spartě. K tomu všemu nám ještě navíc chyběli tři hráči ze základu. Na to se ale nevymlouváme, protože podobně na tom teď, v době dovolených, budou skoro všichni. A nemůžeme prostě dostávat šest gólů.

Otto Jáně (trenér Olešnice): Jsem rád, že jsme do sezony vstoupili vítězně, navíc na venkovním hřišti. To je pro mě nejdůležitější. Chtěl bych ale vyzdvihnout jednu věc, která mě opravdu potěšila. Stalo se, že nám domácí fanklub vybubnoval takovou ódu za to, že jsme hráli pěkný fotbal. Myslím si, že by to mohl být i příklad pro ostatní. Po těch dlouhých letech, co trénuji, jsem tím byl opravdu příjemně překvapen a pohladilo mě to po duši pomalu více, než nás výsledek.