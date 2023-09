Pivín - Šternberk B 2:1

Branky: 2. Kuba (vl.), 31. Ježek - 19. Teichmann.

Pavel Valtr (kapitán Pivína): Věděli jsme, že nás čeká běhavý manšaft, který bude pro každého soupeře nepříjemný. Kluky jsem na to samozřejmě připravoval celý týden. Prvních patnáct minut jsem hráče nabádal, abychom na ně vletěli a to se nám vyplatilo. Brzký gól nás uklidnil. Soupeř pak díky své vytrvalosti vyrovnal, ale my jsme zase díky své týmovosti dali další branku. V šatně jsme si řekli, že musíme makat až do konce a to jsme plnili. I přesto, že síly docházely. Náhradníci, kteří šli na hřiště, se ukázali jako adekvátní náhrada.

Josef Tvarbožek (kapitán Šternberku B): Zápas musím zhodnotit kladně. Dařilo se nám získávat balony a vyhrávat osobní souboje, což nám chybělo v minulých zápasech. Zápas pravděpodobně ovlivnila situace na konci první půle, kdy rozhodčí mohli vyloučit domácího stopera za to, že stáhl v úniku našeho útočníka. Jinak to pro diváka musel být atraktivní fotbal s mnoha šancemi. Bohužel soupeř jich využil více než my a také měl více štěstíčka na své straně, když se mu povedlo dvakrát na brankové čáře odvrátit hrozbu gólu. Musím hlavně pochválit celý tým, jak celý zápas v úmorném vedru zvládl. Do budoucna vidím pozitivně zapojení dorostenců, kteří odvedli výborný výkon a dokázali, že se v naší juniorce neztratí a do budoucna mohou být přínosem.