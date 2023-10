Pivín - Maletín 2:1

Branky: 47. Ježek, 59. Hyžďál - 79. Michalčák.

Pavel Valtr (hrající trenér Pivína): Samozřejmě jsme věděli, že i když je soupeř z dolní poloviny tabulky, tak nás rozhodně nečeká nic jednoduchého. Hráče jsem také upozorňoval na to, že pokud předvedeme výkon stejný, jako minulý týden, tak na to doplatíme. Kluci si to vzali k srdci a přistoupili k zápasu úplně jinak. Byl to opravdu hodně kolektivní výkon. Jeden zaskakoval za druhého tak, jak by fotbal měl fungovat. S tím jsem strašně moc spokojen. Navíc se k tomu dostavilo i vítězství. V průběhu zápasu jsme si také vytvořili spoustu dalších šancí, které jsme neproměnili. Kdyby tedy zápas skončil 5:1, tak nikdo nemohl říct ani půl slova. Pro mě je podstatné, že se dokážeme dostat do šancí proti komukoli, koncovka už je pak druhá věc a my na ní pracujeme.

Jakub Havlíček (trenér Maletína): Byl to velice vyrovnaný zápas, který byl hlavně o proměňování šancí. My jsme proměnili o jednu méně, a tak jsme holt prohráli. Ke konci jsme se ještě vzepjali, bohužel se už nám ale vyrovnat nepodařilo. Ty dva góly jsme jim ale, jako obvykle, darovali. Udělali jsme prostě více chyb. Za mě to byl zápas, kterému by slušela remíza.