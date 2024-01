„Kluci ale chodí běhat i sami a posílají mi výsledky přes aplikaci. Naštěstí to dodržuje většina. Vzhledem k tomu, že je teprve leden, tak to nijak extra nehrotíme. U většiny je vidět, že na sobě fakt pracuje. Vidno je to ale i na těch, co se celý prosinec váleli a jedli cukroví," dodal ještě s lehkým smíchem.

Hodolanští fotbalisté po svém postupu do I. A třídy odehráli na podzim všech třináct zápasů, z nichž zvítězili v pěti a uhráli i jednu remízu na hřišti Slavonína. Celkově tak nasbírali šestnáct bodů a obývají ve čtrnáctičlenné tabulce osmé místo. Ze všeho nejvíce jim pak dělá problém útočná fáze, když méně gólů než oni (25) nastřílela jen poslední pětice.

Ze dna na vrchol? Kouč odmítl Polsko, Příkazy válcují okres. Chtějí postoupit?

„Na tom budeme muset jednoznačně zapracovat. Už to totiž není takové jako dřív, kdy jsme každého přehrávali a vytvořili si milion šancí. Jde prostě vidět, že ta soutěž je mnohem kvalitnější," vysvětluje hodolanský lodivod.

Zdroj: Autor: Zdeněk Krajc

Změny v kádru? Zatím -2

Z jeho dalších slov však vyplývá, že ke splnění tohoto cíle černo-bílým nejspíš žádné nové tváře nepomohou. Naopak, zatím může klub z okraje krajského města ohlásit pouze odchody. „Adam Čech odešel do Hluboček a skončil i Strnad, který nás posílil před půl rokem z Velké Bystřice," popisuje.

Co se pak týče posil, nechávám tomu volný průběh. Občas někdo zavolá sám, že by s námi chtěl začít. Uvidíme tedy, jak se to vyvrbí," dodává ještě.

Na zápasy o záchranu se nedá dívat

Odvetnou jarní část začnou hodolanští na půdě dvanáctých Kralic na Hané a poprvé před svými vyhlášenými fanoušky se představí na samotném konci března proti nyní předposledním Slaticím. S jakými ambicemi a plány nováček I. A třídy do jara vlastně jde?

Postup? Už na něj pomalu dozrává čas, říká kouč Černovíru Zdeněk Kovářík

„Chceme se udržet v klidném střed a zbytečně se nestresovat se záchranou. Když totiž někdo hraje vyloženě jen o body, nedá se na to ani dívat. Nechtěl bych to ani kvůli naším skvělým fanouškům, kterým i tak moc radosti, oproti tomu, na co byli zvyklí, neděláme. Ale to je prostě úděl té kvalitnější soutěže," pokrčil Milan Kovařík rameny.

„Je fajn, že jak proti Velké Bystřici, tak proti Chválkovicím, budeme hrát doma. Snad z toho ale nebude ostuda, jako třeba na podzim v Bystřici," připoměl ještě na úplný závěr debakl ze třináctého kola, ve kterém jeho svěřenci padli na hřišti lídra tabulky vysokým rozdílem 0:8.