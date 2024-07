Musím říct, že ano. Někdo je na dovolené, jiní ve stavu takových malých zranění a řeší tedy se mnou různé alternativy. Celkově je ale jejich přístup více než slušný. Samozřejmě tím, že pocházím z profesionálního prostředí, bych to čekal ještě o trochu lepší, ale chápu, že na těch rodinných dovolených je to dost těžké a jsem rád za to, jak hráči pracují. Výsledky ale samozřejmě uvidím až na hřišti.

My už jsme vlastně začali v úterý 2. července, kdy kluci naskočili do čtrnáctidenního individuálního plánu, aby byli připraveni. Dostali tedy úkoly a přes aplikaci mi posílají své výsledky. Šestnáctého tedy naskočíme na hřiště a budou nás čekat čtyři přípravná utkání. Mezi 26. a 28. červencem nás pak čeká takové příměstské soustředění spojené s teambuildingem. Začneme v pátek večer tréninkem a bude následovat snídaně na hřišti, dopolední trénink, společný oběd, nějaké videorozbory a zakončíme to přípravnými utkáními. Jedním v sobotu a druhým v neděli. Tím bychom měli zakončit hlavní kondiční část a všechno už bychom pak měli ladit na generálku, kterou odehrajeme 5. srpna s Dubem nad Moravou.

Výkony byly postaveny hlavně na týmovém výkonu. Se střílením branek nám ale velice pomohl zkušený útočník Míra Fišara, do toho naskočil odchovanec David Kurfürst, kterého jsme si stáhli z hostování v béčku Slatinic a obrovskou minutáž měl náš kapitán Miroslav Elsner. Ale také Kuba Řípa, který v této soutěži patří k nadstandardním hráčům. A samozřejmě nesmím zapomenout na Vojtu Šoupala, který nám to zpestřoval nejen na hřišti, ale i vytvářením pozitivní atmosféry v kabině. Ti, které jsem teď vyjmenoval, byli prostě rozdíloví.

Byl to stoprocentně přístup hráčů. Podařilo se nám nastartovat novou energii a natvrdo jsme si řekli, kde ten hlavní problém je. A to byla tréninková morálka. Postupem času jsme se ale začali scházet v hojných počtech a tréninky najednou byly díky tomu zábavnější. Navíc se to propsalo i do kondice. Ta týmu na podzim chyběla velmi citelně. K tomu restartu náměšťské mužské kopané tak do velké míry přispěla zima a začátek jara.

Proběhnou ještě nějaké změny v kádru?

Po sezoně jsme s kluky seděli a já se úplně natvrdo zeptal, jak to kdo po tomto vydařeném jaru má. Věřil jsem, že někteří asi nějaké nabídky měli. U dalších jsem věděl, že už kvůli věku přemýšlejí nad koncem. Nicméně jsme si ale řekli, že do přípravy nastoupíme zatím beze změn. Velká posila ale míří do realizačního týmu, v podobě trenéra Drahanovic Tomáše Tisoně, který se stane mým asistentem. Dále se nám z hostování vrací dorostenec Kuba Vodička, který s námi trénoval už na jaře a nachystaný máme i návrat odchovance Konečného z divizního Kostelce.

Ještě někdo další je v řešení?

Ano. Hráči, kteří k nám přijdou na zkoušku. Jsou to třeba hráči ze Sigmy Olomouc, kteří například z důvodu studia nebo už takového vyčpění přerušili kariéru. Mnoho z nich jsem v mládeži trénoval a oni se mi teď hlásí, že by to chtěli znovu zkusit. Nechci ale zatím nikoho jmenovat. Odstartovat přípravu bychom měli asi s 25 hráči, takže se na to už moc těším.

Co říkáte na novou podobu soutěže, do které spadla Litovel a Určice a zdola do ní postoupil Nový Malín?

Popravdě vůbec nevím, co od toho očekávat. Některé zvěsti říkají, že do Litovle zase budou proudit nějaké finanční toky, aby se rychle vrátila zpátky. Já, a věřím že i hráči, se k tomu ale budu chtít postavit jako k celému jaru. A to jak stylem hry, tréninkovým přístupem a úrovní, kterou ze sebe dokážeme vymáčknout. Někdy vyhrajeme a někdy ne, to je prostě fotbal. Když se nám tohle všechno ale povede a budou na nás chodit fanoušci stejně jako na jaře, tak to bude splnění cíle, se kterým do toho jdeme.

Kdybyste začali následující sezonu stejně jako to již proběhlé jaro, tak byste mohli zamířit poměrně vysoko. Jaké vlastně máte ambice?

V obci už samozřejmě kolují hlášky jako o postupu. To ale samozřejmě není reálné. Chtěli bychom se hlavně držet v klidném středu tabulky, využít co nejvyšší počet hráčů a jednoduše se fotbalem bavit. A bavit bychom chtěli samozřejmě i fanoušky. A dotáhnout ten cíl, který jsme si dali už v zimě, tedy restartovat mužskou kopanou v Náměšti. Na ni je totiž pak navázána ještě mládež. A když jak já, tak i kluci, vidíme plné hřiště dětí, které tam ten fotbal hrají, tak nám najednou dojde, jak je super, že jsme to zachránili a funguje to u nás stále dál.