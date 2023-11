Naše problémy přetrvávají už od jarní části minulé sezony. V té jsme sice udělali nějakých osm či devět bodů a zachránili jsme se, ale už to naznačovalo, že něco nebude v pořádku. Už jsme zvyklí, že v červenci a srpnu jsou dovolené, jenže pak to pokračovalo dál. Přišla i zranění a jiné akce, které mnohdy dostávaly před fotbalem přednost. Bylo tedy těžké dát dohromady nějakou konkurenceschopnou sestavu. Je to prostě holá katastrofa. Nikdo z pamětníků tohle nepamatuje, jelikož jsme kdysi hrávali divizi a bývali jsme jednou z nejlepších vesnic Severomoravského kraje.

V týmu máte spíše starší hráče. Těch mladých ale také přece jen pár máte. Jak jste s jejich výkony spokojen?

Bohužel moc ne. Ti dva nebo tři mladí, co s námi trénují, prostě výkonnost na I. A třídu nemají. Ti by měli ještě hrát za dorost, a ne za muže. Fyzicky, soubojově ani běžecky na to prostě nemají. Už jsme je také vrátili do Drahanovic, protože nemá cenu, aby seděli na lávce. Pak ale nastává problém, že je nás zase tak akorát do mariáše.

Ani se staršími hráči ale nemůžete být úplně spokojeni, že? Hlavně kvůli zdraví…

Je to tak. Nepožitek, který hrával ligu, má špatná kolena, Vymětal už má přes 40, Brančík má zase nadváhu, protože už je spíše místopředseda klubu. Takže to lepíme, jak se dá. Máme i střední generaci, jako jsou Elsner a Řípa. Ti to tedy nějak tak drží. Bohužel ale i tak musí být všichni pohromadě. Když ze sedmi kvalitních hráčů tři vynechají, tak nemáme šanci.

Dobrá, pojďme od toho raději trochu jinam. Kdy máte v plánu rozjet zimní přípravu a co by měla obsahovat?

Na tom jsme se ještě nedomlouvali. Ale asi nejspíš někdy začátkem února. Někdy se začínalo i 15. ledna, ale jelikož je účast taková, jaká je a začíná se hrát až 24. března, tak to bude bohatě stačit. Vždyť my nejsme schopni ani naplánovat přátelské utkání, protože většinou někoho seženeme a pak se musíme omlouvat, že jsme se prostě nesešli. Bude to tedy hlavně o běhání. V okolí Náměště jsou na to dobré terény. Máme i umělku s osvětlením, ale bohužel. Je to všechno tristní.

Máte při takovém stavu vůbec nějaké plány na změny v kádru?

Zatím jsem o ničem neslyšel. Vymětal ale bude pomalu končit, protože už nemůže pomalu udělat ani dřep, Radim Nepožitek je ten samý případ. O jiných odchodech zatím nevím. Chtěl bych ale někoho sehnat. Problém ale je, že není kde brát. V okolních vesnicích je totiž situace podobná. Hodně hráčů už je navíc tak zpohodlnělá, že raději budou hrát bez námahy nějaký okresní přebor, než aby museli trénovat a brát to trochu vážně.

Jak to tak poslouchám, tak ambicí do jara bude asi jen záchrana…

Samozřejmě. Ale další ambicí bude alespoň tu soutěž dohrát, aby nás to pak zbytečně nestálo velké peníze. Kdybychom to totiž zrušili, tak by nás to stálo minimálně nějakých 50 000. A když to budeme dohrávat, tak bych se rád vyhnul nějaké šílené ostudě. Dále pak už vůbec nevím, co budeme dělat v té další sezoně.

A jak vlastně vidíte budoucnost klubu v Náměšti na Hané?

Pesimisticky. Pořád si říkáme, že se to nějak změní. Opravdu už ale nevíme jak. Na vesnici už děcka nejsou. Čtrnácti a patnáctiletých sice máme celkem dost, ale ti většinou v tomto věku už končí. Fotbal se pro ně dostává na poslední místo. A když nemáte dorost, tak kdo by to hrál? Ale to je problém většiny vesnic. A když se přece jen nějaký hráč najde, tak si ho k sobě stáhne Uničov. Já tam trénoval dlouho a mám ten klub rád. Dělají nám tady v tom ale paseku, protože pak v dorostech nikdo nezůstává. A zbytek, který se tam nedostane, se na to za chvíli vykašle. Já si tedy myslím, že v budoucnu fotbal zůstane jen ve větších městech. Možná, pokud se nějaké vesnice spojí, tak se něco bude hrát i tam.

Je Vám 72 let a v Náměšti jste již pátým rokem. Jak dlouho ještě hodláte u trénování vydržet?

Nevím. Mít to dál od domu, už bych se na to vykašlal. Předseda Bob Ošťádal je ale můj kamarád a já mu slíbil, že ho v tom samotného nenechám. Stále tedy říkám, že ještě rok to vydržím a snažíme se s tím stále nějak bojovat. Nikam jinam už ale určitě nepůjdu. Pracuji k tomu ještě v bance a fotbal mi vždycky jen rozhodí sandál. Nebyl jsem zkrátka na takovouto úroveň a přístup zvyklý. I Bob už má nějakých 65 a hledá nástupce. Velkým problémem ale je, že to nikdo jiný dělat nechce. A tak, kdy s tím skončí, fotbal v Náměšti zanikne.

V čem vidíte hlavní důvody tohoto neutěšeného stavu?

Není o to prostě zájem. Vždyť já často musím hráčům volat a prosit je. A to mi navíc ještě často neberou telefony. Vždyť oni ani nejsou takoví chlapi, aby se omluvili. Je to prostě katastrofa. Nerozumím tomu… no vlastně víceméně rozumím, ale pro fotbal je to špatné.