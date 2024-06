Slatinice - Beňov 3:2

Branky: 62. Škobrtal, 65. Kurfürst, 90+2. Kostorek - 29. Hrabal, 78. Machač

Vladimír Nesňal, trenér Beňova: „Poslední venkovní zápas jsme odehráli v krásném areálu SK Slatinice. První poločas se hrál spíše opatrný fotbal, nikdo nechtěl udělat chybu a šancí bylo minimálně. Domácí hrozili hlavně ze standardních situací, po jedné z nich hlavičkou orazítkovali břevno. My jsme byli nebezpeční hlavně z levé strany, kdy se po jednom z důrazných průniků prosadil Hrabal a otevřel skóre. Ve druhém poločase domácí vrhli všechny síly do útoku a postupně se nám začala otvírat domácí obrana na rychlé protiútoky. Prosazovali jsme se na rozdíl od prvního poločasu i z pravé strany. Největší šanci měl na zvýšení Botor, který po úniku přehodil brankáře, ale míč skončil těsně vedle branky. Pak se však domácím podařilo mezi 62. a 65. minutou rychle otočit skóre, když pronikli naším pokutovým územím. Situace se tedy obrátila a my jsme se museli tlačit aspoň za vyrovnáním. To se nám podařilo v 78. minutě, kdy po přesném dlouhém pasu Pumprly z halfvoleje krásně poslal míč do brány Machač. Na závěr přišly i emoce, utkání gradovalo, domácí z posledního rohu v nastavení strhli výhru na svou stranu. Na utkání šlo vidět, že domácí hrají o všechno v boji o záchranu. Bohužel již tradičně jsme zajížděli na venkovní zápas s oslabenou sestavou. Je to škoda, že jsme si nedovezli ze zápasu lepší výsledek.“