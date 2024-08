Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

„Byl to těžký zápas na těžkém terénu. Navíc bylo opravdu horko a stál proti nám dobrý soupeř. Výsledek ale, podle mě, nevypovídá o předvedené hře, byť přiznávám, že Bohuňovice byly lepší. Ve druhé půli jsme hráli minimálně stejně kvalitně jako soupeř, ale i o tom je fotbal. Už to holt není B třída a takhle složité budou všechny zápasy . Jsem alespoň rád, že jsme to zvládli bez zranění," říkal po zápase tento hvězdný hráč, který má za sebou angažmá v klubech jako Bruggy, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Lazio Řím, Hamburger SV, Lille, KV Oostende či Sigma Olomouc.

Počítáme každého hráče

Ten společně s klubem ze své rodné obce už několikrát v řadě ovládl tabulku I. B třídy, vždycky ale postup o úroveň výš odmítl. Tak tomu nejdříve bylo i po sezoně minulé, nakonec se ale na poslední chvíli společně se svými spoluhráči rozhodl, že to tedy zkusí. Jak ale sám říká, žádné velké změny, co se přístupu týče, v Kožušanech nenastaly.

Vítězný pokřik v šatně v podání fotbalistů Bohuňovic, kteří porazili na úvod sezony I. A třídy Kožušany | Video: Deník/David Kubatík

„Nic moc jsme nezměnili, pouze jsme doplnili kádr o pět hráčů z Černovíra. Tyto nižší soutěže jsou bohužel specifické v tom, že počítáme každého hráče. A kdyby tady těch pět nových kluků nebylo, tak bychom se ani nesešli. Proto jsem za ně nesmírně rád. Právě totiž běží ta část sezony, při které probíhají prázdniny a část hráčů odjela s rodinami na prázdniny," přibližuje aktuální situaci v čerstvě šestiligovém manšaftu.