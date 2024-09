Beňov - Kožušany 4:5

Branky: 4. Vávra, 50. Gréč, 58. Cagášek, 65. Cagášek - 20. Thomas, 48. Havelka, 55. Thomas, 60. Havelka, 90. Havelka

Vladimír Nesňal, trenér Beňova: „Po pauze jsme opět hráli doma a přivítali dalšího nováčka soutěže z Kožušan. Úvod utkání jsme měli skvělý, hned ve 4. minutě jsme po akci zprava otevřeli skóre. Sice ve 20. minutě hosté vyrovnali, ale do konce poločasu jsme si vytvořili hodně šancí, aby jsme se dostali do vedení. Bohužel jsme trefovali brankovou konstrukci, nebo nás vychytal brankář hostů. A tak skončil poločas 1:1. Druhý poločas už byl o něčem jiném. Hned ve 48. minutě inkasujeme a vzápětí rychle vyrovnáme. A tak to pokračovalo, dostáváme laciný gól a dotahujeme, až do stavu 4:4 v 65. minutě. V závěru se snažíme stále hrát na výhru, ale hosté opět naši hrubku v obraně trestají a v 90. minutě rozhodují zápas. Na téhle úrovni, tolik chyb co jsme udělali ve druhém poločase, to se jen tak nevidí, porazili jsme se vlastně sami. Fyzicky na tom nejsme špatně, ale sráží nás špatná defenzíva, bodů jsme měli mít víc. Teď už se musíme připravit na derbíčko.“