„Nedostali jsme se prostě vůbec do hry. Míče do vápna sice chodily, ale nebyl nikdo, kdo by je uklízel. Byli jsme u všeho pozdě, nedokázali jsme si přihrát a neklapalo nám nic. Dnes bylo prostě z naší strany všechno špatně," mrzelo bezprostředně po konci zápasu 26letého chválkovického kapitána. „Zlomil to asi ten brzký gól ve druhé půli. V šatně jsme si řekli, že to otočíme, ale po něm už jsme prostě herně umřeli," dodal.

Ztráty jsou hodně cítit

V minulém ročníku šesté nejvyšší soutěže Chválkovičtí dlouho bojovali o první místo s Velkou Bystřicí, nakonec však o bod spadli až na to třetí, když je o jediný bod přeskočil výběr Hluboček. Čtvrté želatovické béčko pak za sebou nechali o propastných dvacet bodů. Letos to ale, byť jen po dvou kolech, vypadá podstatně hůře. Jeden bod, skóre 3:6 a třinácté místo ze čtrnácti hovoří samo za sebe.

„Odešlo pár kluků a do toho jsou prázdniny, kvůli čemuž nám také dost hráčů chybí. Nemáme toho ani moc natrénováno pospolu. Hodně jde cítit také ztráta Petra Kobylíka a Gianpaola Pezzottiho. Jejich úžasná kopací technika nám jednoznačně chybí," hledá Výkrutík hlavní důvody dosavadního neúspěchu, mezi které pak přiřadil i spalující vedro posledních měsíců, které až neúměrně zvyšuje výhodu tomu, kdo dá první gól.