„Od prvního utkání v sezoně člověk nikdy pořádně neví, co čekat. Po sestupu z krajského přeboru se tady skládal trochu nový tým a přivedla se spousta mladých hráčů. Myslím si ale, že jsme nějaký svůj potenciál naznačili a zvládli jsme to jak herně, tak i výsledkově," říkal po zápase tento borec a zároveň i předseda spolku SK Olomouc Sigma MŽ.

Ten se v zápase přesně trefil sedm minut před koncem prvního poločasu a navýšil tak vedení svého celku na 2:0. Tím podstatně oddálil šanci na bodový zisk od týmu, za který nastupoval ještě letos na jaře. Proto, jak sám řekl, svůj zásah ani neslavil.

„Pocity jsou smíšené. Byl jsem v Kožušanech sice jen chvilku, strašně jim ale vděčím za to, že mě do toho fotbalu znovu vtáhli. Klukům přeji, ať všechna další utkání už jenom vyhrávají. Já se ale narodil tady a také tu i vyrůstal. Nějakou dobu jsem pak fotbal nehrál a David mě do toho trošku hodil zpátky. Za to mu fakt děkuji. Poté ale, co Bohuňovice spadly, jsem cítil povinnost se vrátit," popisuje.

„Ani jsme se navzájem nijak nehecovali, protože jsme všichni spíš byli v takovém očekávání, jak na tom budeme. Po zápase jem ale klukům řekl, že jim tam do šatny hodím nějaká ta pivka. Jako odměnu za to, že jsme to spolu férově zvládli," dodal s úsměvem a dodatkem, že jelikož věděl, kde jsou Kožušany silné, tak trenérovi před výkopem lehce radil s výběrem taktiky.