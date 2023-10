Želatovice B - Bělkovice-Lašťany 5:3

Branky: 22. Mohapl, 28. Koutný, 31. Koplík, 41. Koutný, 89. Mazur - 15. z pen. Sklenář, 60. Paták, 62. Orlet

Radovan Fencl, trenér SK Bělkovice-Lašťany: „Dnešní zápas se dá hodnotit až od 46. minuty, protože do té doby jsme hráli až nepochopitelně špatně a zaslouženě prohrávali 1:4. Velmi pozitivní bylo pro mě vidět, že kluci do druhého poločasu jdou s odhodláním s výsledkem něco udělat. Vyšly nám dobře všechna střídání a začali jsme být nebezpeční i my. Nejprve se v 60. minutě prosadil Vojta Paták a hned v 62. minutě přidal naši třetí branku Dan Orlet. Hráli jsme dobře, kluci mě překvapili velkou bojovností. Přes několik šancí jsme se již k vyrovnání nedostali. Za druhý poločas si určitě mí hráči zaslouží pochvalu, i když jsme nakonec prohráli 5:3. Velká komplikace pro nás je, že po nevybíravém faulu domácích musel pro zranění odstoupit Tomáš Mašek, který byl do té doby nejlepším našim hráčem.“