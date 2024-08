Slavonín - Želatovice B 2:2

Branky: 90. z pen. Kenša, 90+4. Kenša - 5. Dvořák, 75. Herman

ČK: 62. Heil (po 2. ŽK) – 62. J. Čtvrtníček (po 2. ŽK) Ze zápisu: Heil - 1. ŽK: Protestování nebo slovní projev nespokojenosti - kritika R v přerušené hře bez hanlivých výrazů: ,,Ty to už fakt nevidíš, ten už měl dostat druhou žlutou minimálně!“ 2. ŽK = ČK: NCH - bezohledné udeření soupeře v přerušené hře zátylkem hlavy do obličeje soupeře. Soupeř nebyl zraněn. Čtvrtníček - 1. ŽK: NCH - zmaření slibně se rozvíjející útočené akce soupeře držením v souboji o míč cca 10 m před PÚ, za což byl nařízen PVK. 2. ŽK = ČK: NCH - bezohledné strčení soupeře D8 do zad v přerušené hře jako oplácení přestupku soupeře za niž byla udělena ŽK. Soupeř nebyl zraněn.

Slavonín: „Nepříznivě se vyvíjející zápas s FC Želatovice B v nastavení dvěma góly vyrovnal Adam Kenša a zajistil domácímu týmu alespoň bod.“ Zdroj: Facebook FK Slavonín

Jan Čtvrtníček, trenér Želatovic B: „Jednoznačně jsme si měli ze Slavonína odvézt všechny body. Jenže… Od první minuty se nám soupeř dostává pod kůži, dohrává každý souboj a je dominantní na míči. Jsme to ale my, kdo zásluhou brejkové situace a skvělým náběhem Dvořky (Matěje Dvořáka) skórujeme. Zbytek první půle je ve znamení velkých nepřesností při kombinaci a nevyužitých šancí na obou stranách. Poločas vedeme 1:0 i díky skvělým zákrokům Dvořky v bráně (Dominika Dvořáka). Do druhé půle si řekneme, že budeme aktivnější, hladovější a budeme chtít sbírat druhé míče – to díky čemu jsme se dostávali většinu první půle pod tlak. Výsledkem je mírné zlepšení a přidání druhého gólů střelou zpoza vápna. Bravo Hermoš (Jan Herman). V 84. minutě po sérii šancí na obou stranách přichází objektivně jasná a správně nařízena penalta pro domácí – 1:2. Zbytek utkání se snažíme ukopat, ukousat a urvat, co to jde, bohužel marně. Domácí z poslední standardní situace srovnávají utkání na 2:2, což je i konečný a pro nestranného fanouška asi zasloužený výsledek. Za utkání chci vyzdvihnout výkon Matese Dvořky, který byl i přes evidentní bolest kolen neustále v náběhu a byl to právě on, díky komu jsme byli celý zápas nebezpeční.“