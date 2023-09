Beňov - Hodolany 3:1

Branky: 28. Navrátil, 55. Navrátil, 83. Machač - 67. Onofrej

Vladimír Nesňal, trenér FC Beňov: „V dalším kole jsme přivítali nováčka soutěže z Hodolan, který dorazil s početnou diváckou podporou. Na těžkém terénu se v prvním poločase moc pohledný fotbal nehrál. Do šancí se začaly dostávat týmy až po 20. minutě. Do velké šance se dostali hosté, kdy z jedné akce dvakrát trefili brankovou konstrukci. Na druhé straně se však vzápětí z druhé své šance prosadil Navrátil a dostal nás do vedení 1:0. Druhý poločas přinesl přece jen více vzruchu a uklidnění nepřinesla ani druhá branka Navrátila, kdy se sám důrazně prosadil a zvýšil na 2:0. Hosté stále hrozili a po standardní situaci snížili na 2:1. V 83. minutě se nám konečně podařilo dotáhnou jeden z brejků a Machač upravil na konečných 3:1. Vítězství je vydřené, ale o to cennější. Soupeř hrál dobře, hodně nebezpečný byl dopředu. Měli jsme v prvním poločase i trošku štěstí, když hosté neproměnili velkou šanci a my vzápětí vstřelili vedoucí branku. Během týdne jsme přišli o oba brankaře, na výpomoc přišel Martin Hrbas ze staré gardy a několika důležitými zákroky nám moc pomohl, za jeho přístup děkujeme. Měli jsme i našlapanou lavičku, to se hned hraje lépe.“

Milan Kovařík, hrající trenér Hodolan: „Zápas jsme nezačali špatně a domácí nepouštěli do žádné šance. Asi po půlhodině hry jsme z naší útočné akce vytěžili jen dvě nastřelená břevna. Z následné akce jsme naopak inkasovali. Od té doby začali být domácí aktivnější a k ničemu nás nepustili. Do druhého poločasu jsme chtěli nastoupit aktivně, ale na těžkém terénu jsme se do hry moc nedostávali, domácí hrozili nebezpečnými protiútoky. Zápas rozhodl gól na 3:1.“