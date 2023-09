Hodolany - Opatovice 5:3

Branky: 4. Salajka, 10. Mráček, 44. Alka, 72. z pen. Heinz, 77. z pen. Heinz - 15. Šigut, 21. Hostaša, 30. Zela

Milan Kovařík, trenér Hodolan: „Hodně divoký první poločas se musel divákům líbit. Po deseti minutách jsme vedli 2:0, když už ve 4. minutě se krásně trefil Salajka a v 10. minutě si dali hosté vlastní gól. Bohužel jsme po půl hodině prohrávali 2:3! Důležitým gólem do šatny nás vrátil do zápasu Alka. V poločase jsme prostřídali a na hře to bylo znát. Hosty jsme už do velkých šancí nepustili a sami jsme po dvou brankách Heinze zápas rozhodli. Klukům bych chtěl poděkovat za to, jak zápas zvládli a odmakali proti silnému soupeři.“

Dvě penalty, kličové přihrávky. Heinz pořád umí, potopil Opatovice

Ladislav Bělík, trenér Opatovic: „Tentokrát jsme měli vlažný vstup do utkání, což se díky úvodnímu tlaku Hodolan projevilo rychlou změnou stavu na 2:0 pro domácí během prvních 10 minut. Poté jsme se probrali a dalších 30 minut jsme domácí nepustili do ničeho vážného a sami třemi góly otočili stav na 3:2 v náš prospěch. Bohužel do poločasu domácí srovnali těsně před poločasem na 3:3 po naší nedůslednosti kolem šestnáctky. Druhý poločas nás domácí do vážnějšího ohrožení svojí branky nepustili, hra byla rozhodčím rozkouskovaná a my jsme se nedokázali dostat do herní pohody z prvního poločasu. Z tlaku domácí vytěžili v druhém poločase dva pokutové kopy, které Marek Heinz proměnil. Pro fanoušky jistě zajímavý zápas. Byli svědky zápasu, kde se hra přelévala na obě strany ve velkém tempu. Odměnou jim bylo osm branek a oboustranný obrat skóre se spoustou emocí. My můžeme být potěšeni, že nás domácí fanoušci i přes pět branek v naší síti po zápase chválili za dobrý herní projev.“