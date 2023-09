Opatovice – Lipník nad Bečvou 4:0

Branky: 3. Veselka, 31. T. Klvaňa, T. 73. Klvaňa, 84. z pen. T. Klvaňa

Ladislav Bělík, trenér Opatovic: „V prvních minutách zápasu jsme zatlačili hosty k jejich šestnáctce a vytvořili si první vyloženě gólové šance. Již ve 3. minutě jsme soupeře donutili k chybě v rozehrávce a Jakub Veselka z hranice šestnáctky otevřel skóre. Bohužel z úvodního velkého tlaku jsme další gól nepřidali. Postupně se hra vyrovnala a našimi chybami v laxní rozehrávce jsme soupeře dostávali do hry. I přes několik našich ztrát míče a většímu množství rohových kopů si hosté větší šance nevytvořili. V 31. minutě nás uklidnil samostatnou akcí a zvýšením skóre na 2:0 Tomáš Klvaňa. Hra z naší strany se opět srovnala a opět se hrálo převážně na polovině hostů. Za zmínku stojí samostatný únik Tomáše Klvani z půlící čáry, který však brankou neskončil a odcházeli jsme do kabin za stavu 2:0. Druhý poločas se odvíjel v podobném duchu, avšak bez větších šancí na gól. Na ten se čekalo až do 73. minuty, kdy křížnou nahrávku před bránu zužitkoval opět Tomáš Klvaňa a upravil stav na 3:0. Od této chvíle jsme bez problémů kontrolovali vývoj hry a vytvářeli si další šance k zakončení. V 84. minutě po faulu na Pavla Klvaňu rozhodčí odpískal penaltu. Tu proměnil Tomáš Klvaňa, zvýšil na 4:0 a svůj aktivní výkon v zápase ozdobil hattrickem. Do konce zápasu se již nic podstatného nedělo a zápas se spíše dohrával. Jsem rád, že náš výkon byl oceněn třemi body, i když se vítězství nerodilo zrovna hladce. Klukům jako vždy děkuji za výkon a těší mě, že zlepšená hra naší obranné řady se projevila a zápas jsme odehráli bez obdržené branky. Soupeři přeji hodně úspěchů v dalších zápasech.“

Roman Zavadil, trenér Lipníka nad Bečvou: „Tentokrát budu v hodnocení krátký a bohužel převážně kritický. Náš nejhorší výkon v sezoně, který korunoval zaslouženou výhru domácích. Na něco se připravujeme, víme o silných stránkách soupeře, ale stejně do třicáté minuty prohráváme 0:2 po situacích, na které jsem upozorňoval. Zápas byl z naší strany bez pohybu, důrazu, chuti podstoupit souboj a především si vyhovět v předfinální a finální fázi. Když se dostaneme do šance, tak ji trestuhodně zahodíme a většinou z toho není ani nebezpečné zakončení. Stále hledáme střelce, který by v zakončení byl klidný a chladnokrevný. Ovšem tento zápas byl hlavně o našem přístupu, který byl tentokrát katastrofální a bez běhání nemůžeme pomýšlet na bodové zisky. Jsem z tohoto zápasu hodně zklamaný a naštvaný za předvedenou hru, kterou jsme předváděli! Opatovice hrály velmi efektivně a především účinně v křídelních prostorech, kde mají vynikající individuality, které jim vyhrály zápas a budou trápit tímto stylem fotbalu každý tým. Gratulace domácímu týmu k zaslouženému vítězství. My si budeme muset v šatně sednout a tento zápas si důrazně vyříkat! Vstoupit s takovým výkonem do dalších zápasů by byla sebevražda. Na domácí zápas s Beňovem se budeme muset dobře nachystat a zabojovat o první domácí body.“