Nové Sady B - Slavonín 4:2

Branky: 9. Šuba, 16. Novotný, 61. Šuba, 70. Šebora - 44. Pošusta, 79. Pošusta

Miroslav Lojka, trenér Nových Sadů B: „Vsadili jsme opět na mládí doplněné o naše straší hráče. Zápas začal výborně, když jsme šli v 9. minutě do vedení po skvělé práci Novotného a jeho přesného centru na volného Šubu, který zakončil přímo mistrovsky. O chvíli později to bylo už 2:0. Zdálo se, že zápas je rozhodnutý. Výsledek nás uspokojil a přestali jsme hrát. Soupeře jsme pouštěli do šancí. Musel nás opět podržet náš gólman Marek. Naše pasivní hra se nám vymstila. Smrček tečoval před gólmanem střelu Pošusty a Slavonín snížil na 2:1 gólem do šatny. V přestávce jsme si řekli, že tak pokračovat nemůžeme a musíme se vrátit ke hře ze začátku zápasu. To se vyplnilo a přidali jsme dva pěkné góly. Pak to byly to zase nervy až do konce zápasu. Nejdříve Šebora nedal samostatný nájezd na gólmana a pojistku na 5:1. Pak uděláme chybu v defenzivní činnosti a darujeme soupeři gól na 4:2. A celých 15 minut se obáváme o výsledek. Nepochopím, že jsme dnes nezvládli oba konce poločasu. Ale dopadlo to dobře, tři body v derby zůstaly na Sadech. Bráchovi jsem tak vrátil minulou porážku u nás 0:1.“

Petr Lojka, trenér Slavonína: „Narazili jsme na těžkého soupeře a v zadních řadách nám navíc chyběl kvalitní stoper, který byl ještě na dovolené. Máme také velice mladý manšaft. Sedm hráčů ze základu má do dvaceti let, což se v určitých momentech zápasu vždy projeví. První inkasovaný gól byl za mě zbytečný, když dva hráči Šubu neobsadili. Málo jsme se také tlačili do zakončení. Sady tak asi vyhrály zaslouženě.“

FOTO: Olomoucké derby s bratrským soubojem na lavičkách ovládlo novosadské béčko