Bělkovice-Lašťany – Lipník nad Bečvou 0:1

Branka: 35. Hotěk

Radovan Fencl, trenér SK Bělkovice-Lašťany: „Viděli jsme vyrovnané utkání, když první gólovou situaci jsme si vytvořili my, kdy v 30. minutě po samostatném nájezdu z pravé strany vychytal Marka Vinklera hostující gólman a pro naši smůlu ani následná střela Mirka Sklenáře nezapadla do opuštěné brány hostí. A přišel trest. Po fatální chybě v naší rozehrávce získali hosté jednoduše míč, který rozehráli do kraje a po centru do naší otevřené obrany hlavou nekompromisně trestali – 0:1. Do druhé půle jsem poslal tři čerstvé hráče s cílem co nejdříve výsledek otočit. A to se nám i dařilo. Vytvořili jsme si velký tlak a několik slibných šancí, ale když v 60. minutě Mira Sklenář po krásné střele orazítkoval pouze spojnici, vyrovnání jsme se již nedočkali. Naopak hosté po dvou brejcích mohli své vedení navýšit, ale náš gólman Filip Pospíšil vytáhl skvělé zákroky a oba nájezdy ustál. Chtěl bych poděkovat svým hráčům za bojovnost.“ Zdroj: Facebook SK Bělkovice – Lašťany

Roman Zavadil, trenér Lipníka nad Bečvou: „K utkání jsme jeli prakticky v jedenácti lidech, jelikož jediný hráč do pole byl dorostenec, který dojížděl ze svého odehraného zápasu v Želatovicích. Na lavičce byl ještě druhý brankář z B-týmu, který nakonec dostal svou šanci. První poločas byl z naší strany dobře takticky a herně zvládnutý. Hráli jsme to, co jsme si přesně řekli, a zaměřili se na pevnou defenzívu s rychlými brejky přes kraje hřiště, které vycházely perfektně. Z této převahy jsme zvládli vytěžit pouze jednu branku v podobě Jakuba Hoťka, který po krásné kombinaci zakončil nekompromisně hlavou do protipohybu brankáře. Už v prvním poločase jsme trestuhodně zahodili šance, které jsme si vypracovali. Tohle nás od začátku sezóny trápí nejvíce a díky tomu jsme ztratili už minimálně tři body! Na tréninku trefíme skoro vše, ale přijde zápas a netrefíme pořádně ani bránu. Bohužel ještě v průběhu první půle se nám zranila naše brankářská jednička a musel jít do hry druhý brankář Lukáš Marek, který svou roli zastal výborně. Do druhého poločasu domácí prostřídali a hned to mělo svůj efekt. My jsme prvních patnáct až dvacet minut tahali za kratší provaz, domácí byli nebezpeční ze standardních situací, z křídelních prostorů lítalo spoustu centrů a měli jsme namále taky po krásné dalekonosné ráně domácího hráče, která orazítkovala břevno. Díky výborné práci obrany jsme tento tlak přečkali a poté dvaceti minutách jsme se dostávali do slibných brejkových situací, které jsme řešili zbrkle, nebo naopak předržením balonu. Klasicky vždy naopak, co bylo potřeba v dané situaci udělat. Když se nám brejk povedl, tak v samostatném nájezdu Pavel Kubeša nechal vyniknout domácí golmana a když po chvíli ani Lukáš Kovařík svou šanci neproměnil, tak nakonec výsledek skončil výhrou 1:0. Rozhodně velmi cenné tři body z venkovního zápasu. Zápas měl skončit na každé straně s více brankami, ale podle průběhu celého zápasu si myslím, že jsme o ten jeden gól byli lepším týmem a vyrovnané utkání jsme rozhodli klidnější a nebezpečnější kombinační hrou v prvním poločase.“