I. A třída, skupina B, 3. kolo:

Beňov - Chválkovice 2:7

Branky: 41. z pen. Machač, 64. J. Gréč – 3. Kazár, 59. Ma. Vyskočil, 69. Toman, 75. T. Pospíšil, 78. Toman, 86. vl. P. Pospíšil, 89. Ma. Vyskočil

Alexandr Bačík, trenér Chválkovic: „V rámci dalšího soutěžního utkání jsme byli hosty Beňova. Na půdě důrazného a soubojového týmu, který ani jeden míč nenechá soupeři zadarmo. Ovšem my jsme do utkání šli s tím, že tentokrát si tři body odvezeme. Vykročili jsme správnou nohou, jelikož hned v úvodu utkání chybu v domácí obraně potrestal neomylně Kazár. Po gólu se hra vyvíjela přesně dle našeho očekávání. Tedy domácí se snaží dlouhými míči a souboji překonat naši obranu a my naopak jsme ti kreativnější se snahou držet míč na zemi. Do poločasu jsme si vypracovali několik šancí, ovšem zůstaly trestuhodně nevyužity, tak musel zákonitě přijít trest. Po souboji v naší šestnáctce byl nařízen proti nám pokutový kop a ten Beňov s přehledem proměnil. Do kabin jsme tedy šli za stavu 1:1. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že utkání zlomíme a připíšeme si další body. Ovšem vítězství, ač zdá se poklidné, se nerodilo vůbec lehce. Poté co nás Vyskočil výstavní hlavičkou poslal do vedení 2:1, tak domácí celek dokázal, také hlavou, srovnat. Definitivní zlom přišel až s gólem na 3:2, když domácí gólman sice penaltu chytil, ovšem vyrazil míč k všudypřítomnému Tomanovi, který se z dorážky nemýlil. Po tomto gólu patřilo hřiště pouze nám a my přidali další čtyři branky a připsali jsme si „pohodlné“ vítězství 7:2. Ač výsledek přesvědčuje o opaku, tak utkání to bylo až do určité chvíle velice vyrovnané, ale my jsme prokázali větší fotbalovost a také větší hlad po vítězství, a tak si zaslouženě připisujeme další 3 body do tabulky.“

FOTO, VIDEO: Dolany neudržely dvoubrankový náskok a s Bělotínem berou pouze bod