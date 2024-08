Kovalovice – Nové Sady B 2:3

Branky: 38. Vojáček, 67. Rybovič - 4. Zdeněk, 60. Zdeněk, 87. Fojtík

Matěj Řezáč, trenér Kovalovic: „Začátek utkání ovlivnila hrubá chyba, které jsme se dopustili v obraně a doslova jsme hostům darovali gól. Poté se hra vyrovnala a i díky přísné červené kartě pro hostující tým se nám podařilo vyrovnat. Do šaten se šlo za vyrovnaného stavu. Vstup do druhého poločasu nám vyšel lépe, a dle mého soudu celý zápas rozhodla naše vyložená ěance v 53. minutě, kterou jsme neproměnili. Z protiútoku soupeř šel opět do vedení, poté jsme vyrovnali z trestného kopu. Po naší další velké chybě v obraně šel soupeř do vedení, a už jsme nestihli reagovat. Celkově náš výkon byl takový nervózní a nezodpovědný. S tolika chybami, ať už v útočné, tak obranné fázi, nemůžeme pomyslet na úspěch. Na rozdíl od prvního zápasu nemůžeme být vůbec spokojeni. Utkání jdou však dále a doufam, že se nám podaří navázat na výkon z 1. kola na hřišti v Hlubočkách.“

Marián Štanga, trenér FK Nové Sady B: „Po neúspěšné domácí premiéře jsme chtěli náš výkon odčinit. Začátek utkání se nám povedl a brzo jsme vedli. Jenomže pak nás přibrzdilo vyloučení. Byla to nedisciplinovanost hráče, to se nesmí stávat. Navíc za tři minuty soupeř vyrovná, a to vám taky na pohodě nepřidá. Do druhého poločasu jsme ale šli s odhodláním uspět. V oslabení a za deště jsme si vypracovali několik tutovek. Škoda jen dvou zásahů, mohlo toho být víc. I tak musím všechny kluky pochválit, že utkání nevzdali a odmakali i v deseti. Z toho pohledu to bylo náročné utkání, jak fyzicky, tak mentálně. Když to takhle zvládnete, máte z toho dobrý pocit.“