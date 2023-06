Kovalovice - Bělotín 2:3

Branky: 60. Židlík, 85. Ševeček - 42. Kovařík, 74. Lhotský, 75. Kovařík

Marek Ševeček, trenér Kovalovic: „Dnes jsme se utkali s top týmem 1.A třídy a přestože jsme zvolili defenzivnější rozestavení, tak jsme si v prvních 20 minutách vytvořili tři velmi dobré možnosti ke vstřelení branky. Bohužel ani jednu se nám nepodařilo proměnit, pak už hosté měli herní převahu, kterou po přihrávce středem a pohotovým zakončením zužitkovali na poločasovou výhru 1:0. Ve druhém poločase se nám opět aktivní hrou podařilo vytvářet nebezpečné situace, které vedly až k vyrovnávací brance. Pak soupeř bohužel zúročil kvalitu a zkušenosti a dvěma slepenými brankami šel opět do vedení. Nám se ještě podařilo snížit na rozdíl jedné branky, ale na vyrovnání už to nestačilo. I tak jsem byl s výkonem týmu spokojený.“

Jan Březík, trenér Bělotína: „Netradičně v neděli nás čekalo utkání v Kovalovicích, které na jaře doma ještě neprohrály. Někteří hráči již dostali volno, aby doléčili zranění, přesto jsme samozřejmě chtěli utkání vyhrát. Začátek zápasu nám ale nevyšel a hned v první šanci domácích nás podržel Bernkopf. Domácí byli i nadále aktivnější, důraznější a využívali rychlých brejků k ohrožení naší branky. Postupně se hra srovnala, zmenšili jsme hřiště a dostávali se do šancí, kde domácí několikrát podržel gólman. V závěru poločasu se trefuje Kovařík po náběhu za obranu.

Druhý poločas sice přidáváme dvě branky, ale naše hra se postupně rozpadá a bohužel je to má zásluha. Bohužel jsem netrefil sestavu, rozestavení a ani střídání a fanouškům i hráčům se za to musím omluvit. Domácí bojovali až do konce a zaslouží pochvalu, bylo to remízové utkání a byli jsme šťastnějším týmem.“