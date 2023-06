Hlubočky - Beňov 7:2

Branky: 6. Koplík, 31. Režný, 50. Ambrož, 70. Sekela, 72. Režný, 77. Henkl, 81. Sekela - 63. Gréč, 75. Gréč

FK Hlubočky: „Naším cílem je v sezoně skončit nejhůře na čtvrtém místě, zároveň se jednalo o poslední domácí zápas, a tak jsme se chtěli před domácími fanoušky vytáhnout pěkným fotbalem a zároveň získat tři body. Jasně, tohle říkáme vždycky a většinou to pak tak nevypadá, ale teď se nám to povedlo oboje.“ Zdroj: Facebook/FK Hlubočky

Vladimír Nesňal, trenér Beňova: „Dnešní hodnocení už bude kritické. Soupeři, jako jsou Hlubočky, se musí na náš bezstarostný fotbal těšit. Zápasy s těmi lepšími soupeři jsou podobné. První poločas ještě odehrajeme dobře. Dostaneme sice dva laciné góly, ale hrajeme aktivně, do nějakých šancí se dostáváme, ale Judas se v naší bráně taky nenudí. Pokyny do druhéhi poločasu opět zůstanou v šatně. Brzy inkasujeme na 0:3. Přeci se nám podaří snížit, ale vzápětí volný hráč soupeře na naší šestnáctce opět dává domácím uklidňující náskok – 1:4. Pak už to někteří naši hráči pojali ve stylu „kdo brání, nevěří svému brankáři“. Gólová přestřelka se zastavila na výsledku 2:7. A to toho ještě spoustu Judas pochytal. Pochválit můžu Mirka Janského, který odmakal střed hřistě a Marka Macháčka na hrotu. Střeleckou formu má Matyáš Gréč. Zbývají nám poslední dva domácí zápasy, ve kterých bychom měli být konečně komplet. A tak si hráči, kteří nejsou 100% fit, můžou odpočinout.“