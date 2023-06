Želatovice B - Hlubočky 1:5

Branky: 29. z pen. Braun - 45. Režný, 50. z pen. Goldscheid, 79. Henkl, 82. Krbeček, 84. Sekela

Filip Němec, trenér Želatovic B: „Do utkání s Hlubočkami jsme vstoupili nejhůř, jak to šlo, v 16. minutě byl vyloučen stoper Koplík, který zatáhl za dres hráče hostí, jenž mířil sám na brankáře. Tohle já osobně moc nechápu, kdybychom nechali šanci bez faulu, hráč nemusel proměnit. A i kdyby ano, pořád jsme měli v jedenácti větší šanci s utkáním něco udělat, než v deseti, jak ukázal následující vývoj. Hosté přebírali otěže zápasu a paradoxně my jsme z brejku udeřili, když stoper hostí v pokutovém území fauloval, a tak jsme ve 29. minutě šli do vedení Braunem, který proměnil nařízený pokutový kop. Když už se zdálo, že poločas vyhrajeme, hosté zahráli standardní situaci a gól do šatny nám dal nejlepší hráč utkání Režný. Druhý poločas nejde moc komentovat, fyzicky jsme opět odešli a hosté prostě byli jednoznačně lepší. Nicméně ještě dříve, než se projevila jejich převaha, předvedl excelentní výkon rozhodčí, který nařídil pokutový kop, který neviděl nikdo na hřišti ani v hledišti. Goldscheid v 50. minutě proměnil a na hřišti už byl jen jeden tým. Nemůžu si pomoct, Hlubočky by u nás vyhrály i bez nařízeného pokutového kopu, ale ty extrémně rozdílné výkony rozhodčích řídících A třídu jsou do očí bijící. My teď pojedeme do Lipníka k souboji dvou nejslabších týmů jarní části (6 bodů z 27) a uvidíme po utkání, jestli nám zrcadlo nastaví pro příští sezónu tvář I. A nebo I. B třídy.“

Hlubočky: „Pro domácí to byl krutý výsledek, po většinu zápasu nebyli ani v deseti horším týmem. Otázka je, jestli to bylo tím, jak hráli, a nebo to bylo tím, jak špatně jsme hráli my. U nás je to jako na houpačce, zase jsme nedokázali navázat na velmi povedený předchozí domácí zápas a předvedli jsme, co jsme předvedli. Z naší strany bylo kvalitních pouze posledních dvacet minut. Ne kvůli tomu, že jsme dali unavenému soupeři tři góly, ale kvůli tomu, že jsme ve finále řešili situace kvalitně a tak, jak bychom si představovali.“ Zdroj: Facebook FK Hlubočky