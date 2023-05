Bělotín - Želatovice B 6:3

Branky: 5. Sencovici, 38. Novosad, 39. Sencovici, 45. Vrána, 63. Kovařík, 80. Hanák - 2. Koplík, 4. Němec, 72. Rybka

Jan Březík, trenér Bělotína: „Vstup do utkání nám vyšel ,parádně’ a ve 4. minutě jsme prohrávali 0:2… O minutu později jsme sice snížili na 1:2, Želatovice ale dále trpělivě čekaly v bloku, využívaly našich chyb a chodily do nebezpečných brejků. Ve 20. minutě to mohlo být již 1:4, ale hosté šance neproměňovali. My jsme posunuli Krále do středu zálohy a postupně se dostali do většího tlaku. Do konce prvního poločasu jsme využili chyb hostů a otočili na 4:2. Druhý poločas jsme nepustili Želatovice do vyložených šancí a hosté hrozili spíš ze standardních situací. Na výborně připraveném hřišti se hrál pro diváka velmi atraktivní zápas a Želatovice musím pochválit za výborný výkon. Věřím, že většina chybějících hráčů se dá zdravotně do pořádku, protože nás čeká nároční utkání v Beňově.“

Filip Němec, trenér Želatovic B: „Utkání jsme začali nejlépe, jak to šlo, a ve 4. minutě jsme vedli 2:0. Bohužel hned v páté minutě domácí snížili. Po této brance jsme ještě dvakrát zahrozili a ve 100% šancích nedali Zlámal a Němec. Poté Bělotín pomalu začal přebírat otěže zápasu, byl více na míči, vytvářel si takové pološance. Když už jsem myslel, že poločas dohrajeme s vedením, přišla sedmiminutovka hrůzy, kdy jsme inkasovali tři branky, což jednoznačně rozhodlo zápas. Z druhé půle stojí za zmínku snad jen naše branka, kterou jsme snižovali na 3:5, když navrátilec a hráč A-týmu Martin Rybka, i přes menší hmotnostní handicap, využil nádherného centru Krále, vyšplhal se, nebojím se říct do minimálně půlmetrové výšky, a hlavou nekompromisně rozvlnil síť. Tento zápas nám ukázal, že jsme v soutěži schopni hrát s každým, bez ohledu na postavení v tabulce, nicméně je potřeba zapracovat na taktické vyzrálosti týmu, nemůžeme hrát pořád bezhlavě dopředu a stejně. I když výsledek je nelichotivý, mně zápas bavil a přispěli k tomu opět kvalitní rozhodčí, v čele, již po několikáté, s panem Radkem Motalem.“

