Hlubočky – Lipník nad Bečvou 7:2

Branky: 2. Henkl, 20. Henkl, 39. O. Goldscheid, 55. O. Goldscheid, 68. z pen. Pudil, 80. O. Goldscheid, 88. Henkl - 13. Kovařík, 60. Kovařík

Roman Zavadil, trenér Lipníku nad Bečvou: „Do Hluboček jsme přijížděli v jedenácti lidech, když neberu na lavičce mou osobu, druhého gólmana a Jakuba Pospíšila, který je místopředsedou klubu a zároveň trenérem mladších žáků. Čtyři až pět hráčů bylo na plánované dovolené. Ovšem z naší strany první poločas snesl přísné měřítko a naše hra byla taková, jakou jsme se chtěli prezentovat. Kombinační hrou jsme se dostávali do slibných šancí a příležitostí. Bohužel se za první poločas ujala gólově pouze jediná a to v podobě Lukáše Kovaříka. Naopak našimi individuálními chybami jsme soupeři nabídli všechny tři branky. Dva góly jsme mu naservírovali jako na zlatém podnose. Za stavu 3:1 jsme šli tedy do kabin, kde jsme si řekli, jak by měl probíhat druhý poločas. Vstup do druhého poločasu byl z naší strany aktivní, avšak zase s gólovou radostí na straně domácích. Po této obdržené brance jsme i nadále pokračovali v tlaku, ze kterého pramenila spousta slibných zakončení kolem a uvnitř velkého vápna. Z tohoto tlaku se nám podařilo vytěžit korigování skóre na 2:4, a to díky krásně trefenému přímému kopu v podobě dvougólového Lukáše Kovaříka. Nicméně chvíli poté dostáváme gól na 5:2 z penalty, kterému předcházela nešťastná teč našeho obránce ve vlastním vápně. Po tomto okamžiku se nám totálně rozpadla celá hra. Fyzicky jsme nestíhali, nebylo koho poslat ze střídačky pro oživení a psychicky jsme byli hodně dole. Hnali jsme se za srovnáním, ale vždy přišel hřebíček v podobě odskočení dalšího gólu od domácích. Z této facky jsme se již nedokázali vyhrabat a soupeř mohl vyhrát ještě vyšším rozdílem, jelikož zahodil v posledních dvaceti minutách spoustu šancí. Soupeř zkušeným a vyzrálým výkonem si zasloužil vyhrát, ale nutno podotknout, že jsme výhru svými hrubými individuálními chybami soupeři ulehčili a nabídli jim tříbodový start do začátku sezony. Přístup a předvedená hra do 60. minuty byla velmi obstojná, když neberu samozřejmě individuální chyby, avšak s posledními 30 minutami nejsem spokojený a už za tento závěr bychom si nezasloužili z Hluboček odvézt jakýkoliv bodový zisk, což nakonec taky dopadlo.“