Opatovice - Kovalovice 2:6

Branky: 61. Masur, 65. Masur - 22. Otáhal, 38. Rybovič, 60. Vojáček, 63. Rybovič, 78. Rybovič, 88. Rybovič

Marek Ševeček, trenér Kovalovic: „V prvním poločase jsme měli velmi dobrou defenzivní činnost, soupeře jsme do ničeho nepouštěli, naopak my jsme se dostali do několika dobrých šancí, ze kterých jsme dvě využili. Ve druhém poločase nás na začátku soupeř dostal pod tlak, ale my jsme si opět pomohli rychlým protiútokem na 3:0. Nastala branková přestřelka, když za pět minut padly čtyři branky až na stav 4:2. Měli jsme další brankové šance, které jsme nevyužili, ale i tak se nám ještě podařilo dát dvě branky na konečných 6:2.“