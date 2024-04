Kovalovice - Chválkovice 1:4

Branky: 72. Ševeček - 3. Pezzotti, 17. Kobylík, 46. Pospíšil, 85. Pospíšil

Marek Ševeček, trenér Kovalovic: „Tentokrát nás čekal těžký soupeř, který svou hráčskou kvalitou a zkušeností přesahuje I. A třídu, což se potvrdilo hned v úvodu, když jsme inkasovali branku ve 3. minutě po hlavičce v pokutovém území. Snažili jsme se být důstojným soupeřem, ale dvěma hrubými chybami v rozehrávce jsme soupeři dovolili dvakrát skórovat a velmi mu usnadnili cestu za zaslouženými třemi body. Podařilo se nám sice snížit na 1:3 a ještě si vytvořit šanci, při které byl hráč faulován v pokutovém území. Bohužel bez odezvy. Hosté hrající v herní pohodě pak ještě v závěru upravili brankou konečné skóre na 1:4. V souvislosti s dnešním soupeřem přeji všem třem klubům z čela tabulky, aby mohly hrát již v příštím ročníku krajský přebor, neboť do něho svými fotbalovými kvalitami jednoznačně patří.“

Alexandr Bačík, trenér Chválkovic: „Do dnešního utkání jsme vstoupili velice aktivně a zaslouženě jsme šli do vedení hned zkraje utkání. Celý první poločas jsme pak kontrolovali hru a soupeře nepouštěli do žádné gólové šance. Naopak my byli týmem, který ještě jednou do poločasu skóroval. Do druhého poločasu jsme vstoupili naprosto skvěle, jelikož hned po úvodním hvizdu druhého dějství jsme přidali třetí branku. Tato branka byla zároveň i prokletím, jelikož jsme úplně přestali hrát a byli jsme po zásluze potrestáni. Inkasovali jsme po standardní situaci, kdy se soupeř prosadil hlavou. My však měli poslední slovo, jelikož jsme nakonec ještě jednou skórovali a odvážíme si tak tři body za vítězství 4:1.“