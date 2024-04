I. A třída, skupina B, 16. kolo

Bělkovice-Lašťany - Kovalovice 2:0

Branky: 44. Horčičák, 61. Vlček

SK Bělkovice-Lašťany: „V zápase proti Kovalovicím jsme chtěli soupeři vrátit podzimní porážku a především konečně uspět na domácím hřišti. Začátek zápasu byl opatrnější, kontrovali jsme míč a hosté trpělivě čekali na naše chyby a případné brejkové situace. Byli jsme střelecky aktivnější a zejména kapitán Mira Sklenář nebezpečně prověřil brankáře Kovalovic. Do první velké šance zápasu se prodral ve vápně Paták, ale levačkou napálil pouze břevno. Když už se zdálo, že poločas skončí bez branek, rozehráli jsme rohový kop na krátko, Vinkler našel přetaženým centrem na zadní tyči Horčičáka, a ten křižnou hlavičkou nedal brankáři šanci. Do druhé půle se obraz hry změnil. Kovalovice převzaly iniciativu, ale jejich hra postrádala rychlost a nějaký moment překvapení. Na obou stranách bylo více nepřesností. Přesto to však byli hosté, kteří mohli deset minut po pauze srovnat. Po volném přímém kopu nás zachránila levá tyč Pospíšilovy branky. Za pět minut jsme se radovali z druhého gólu v hostující síti, když Vlček v souboji na polovině hřiště přetlačil protihráče, míč se mu příhodně odrazil a samostatný únik zakončil střelou pod břevno. Ve zbytku zápasu už se hosté k většímu náporu nezmohli a v naší hře už útočný prach vyprchal. V závěru si čisté konto ještě dobrým zákrokem uhájil Pospíšil, a tak jsme se mohli radovat z první výhry od začátku září.“ Zdroj: Facebook SK Bělkovice - Lašťany

Marek Ševeček, trenér Kovalovic: „Zápas neposkytl divákům oboustranně pohledný fotbal, my jsme soupeře ničím nezaskočili, nepřekvapili, měli jsme jednu šanci na začátku a jednu na konci zápasu, plus nastřelená tyč z přímého kopu, což je málo. Domácí měli více šancí, rozhodující byla branka, kterou vstřelili těsně před poločasem hlavičkou z nákopu do velkého vápna. Pak už si výsledek bez velkých potíží pohlídali.“