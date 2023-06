Nové Sady B - Bělotín 3:1

Branky: 50. Drábek, 70. Drábek, 69. Andreev - 3. Lhotský

Miroslav Lojka, trenér Nových Sadů B: „Zápas s vítězem naší skupiny byl pro nás krásným ukončením celé sezóny. Kluky musím pochválit i přesto, že poločas skončil 0:1. Dokázali jsme si vytvořit několik skvělých šancí, které bohužel gólem neskončily. V poločasové přestávce jsme si řekli v šatně, že máme na to porazit suverénní mužstvo tohoto ročníku. Udělal jsem po přestávce několik změn v sestavě a vyplatilo se. Zápas se nám podařil otočit a myslím, že i zaslouženě vyhrát. Gólově se dvakrát prosadil Drábek, který se rozhodl ukončit působení v našem klubu, což mě mrzí. Je to velký sportovec. Utkání mělo i slavnostní moment, kdy se oficiálně s kariérou rozloučil ve svých 57 letech Roman Krajzinger. Sice nastoupil na pár minut v závěru utkání, ale myslím že si to užil.“

Jan Březík, trenér Bělotína: „Chtěl bych v první řadě poděkovat Mirovi Lojkovi a Novým Sadům, že nám umožnili přeložit utkání na pátek. Ani jednomu z mužstev už v podstatě o nic nešlo, proto se hrálo bezstarostné utkání plné šancí. V prvním poločase nás dvakrát podržel Kňura a v dalších šancích domácí nemířili přesně, nebo naši stopeři na poslední chvíli zatáhli za ruční brzdu. Na šance v prvním poločase 5:3 pro domácí, ale za nás se trefuje Lhotský a vedeme 1:0. Do druhého poločasu domácí posílají tři čerstvé hráče a bylo otázkou času, kdy utkání zdramatizují. Ve druhém poločase zaslouženě otáčí skóre a já jim gratuluji k vítězství a přátelskou atmosféru, která utkání provázela. Poslední utkání za nás odehrál Lukáš Kovařík, který se vrací do Lipníku a já mu chci poděkovat za úžasných 30 gólů a velkou pomoc s postupem do krajského přeboru.“

