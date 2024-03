Bělkovice-Lašťany - Opatovice 1:2

Branky: 74. Onyshchenko - 6. Sigmund, 35. Zela

SK Bělkovice-Lašťany: „Opatovice šly do vedení hned v úvodu zápasu, kdy jejich křídelní hráč našel po hezké akci spoluhráče, který se hlavou nemýlil. Na míči jsme byli více my, ovšem převaha v držení balónu k nějakým větším šancím nevedla. Po půl hodině hry se k míči kousek za vápnem opřel David Hložánka, ale jeho střela orazítkovala pouze spojnici hostující branky. Platilo “nedáš dostaneš” - hosté po brejkové situaci velmi podobné první brance zvýšili na dva nula. Do druhé půle jsme vstoupili s jedním střídáním, přitvrdili v dostupování a naše hra se postupně zvedala. Byli jsme nebezpečnější a hosté se více soustředili na defenzivu. Výsledkem byla branka po dobře provedeném autovém vhazování, kdy se po důrazné střele prosadil Vova Onyshchenko. Do konce zápasu tak bylo zaděláno na drama a ne jednou na hřišti vzplály i emoce, což více vyhovovalo hostujícímu týmu. Více jsme si v těchto situacích uškodili my, jelikož se nehrálo. I přesto jsme si vypracovali tři slibné šance, kdy v té největší bohužel vyhořel Vojta Paták. Na vyrovnání to tedy nestačilo, hosté závěr přestáli a díky dobré efektivitě slavili tři body na konci utkání.“ Zdroj: Facebook SK Bělkovice – Lašťany

Ladislav Bělík, trenér Opatovic: „Nechci příliš hodnotit první zápas. Na naší hře se projevila dlouhá zimní pauza a vzhledem k průběhu počasí i málo tréninků na hřišti. První poločas bylo na obou stranách hodně nepřesností. Řekl bych, že my jsme byli nebezpečnější a domácí víc na míči. Nám se povedly dvě rychlé přechodové akce z obrany, které jsme dotáhli do finálního úspěšného zakončení. Jinak se hra odehrávala většinou mezi šestnáctkami bez výraznější šance. Díky tomu jsme šli do kabin za stavu 2:0 pro nás. Druhý poločas měli více za hry domácí a vytvořili si více šancí. My můžeme být rádi, že využili pouze jednu z nich. Hlavně poslední desetiminutovka byla pro nás na lavičce infarktová a i já jsem se divil, co domácí neproměnili. Za tři body jsme vyloženě rádi a přiznávám, že k domácím je výsledek velmi krutý.“