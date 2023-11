I. A třída, skupina B, 13. kolo:

Hlubočky - Beňov 5:0

Branky: 13. O. Goldscheid, 39. Krbeček, 44. O. Goldscheid, 52. O. Goldscheid, 89. F. Henkl

Hlubočky: „I když sobotní výkon nebyl úplně optimální, hlavně v úvodu utkání, tak se nám podařilo zvítězit. Je to již naše sedmé vítězství v řadě, a navíc třetí nula vzadu. To už se nám nestalo ani nepamatujeme. Máme tedy tři body a nikdo nenastydl během zápasu. Takže můžeme být spokojení, jediné, co nás tak může mrzet, je neproměňování vyložených šancí.“ Zdroj: Facebook FK Hlubočky

Vladimír Nesňal, trenér Beňova: „V hodně oslabené sestavě jsme zajížděli do Hluboček, které hrají na špici tabulky. V prvních patnácti minutách jsme byli ještě vyrovnaným soupeřem, velkou šanci měl Matyáš Gréč. Hned první naši chybu ve středu hřiště bohužel domácí potrestali a po samostatném úniku se ve 13. minutě dostali do vedení. Pak už nás Hlubočky až do konce prvního poločasu přehrávaly rychlými kombinacemi, které jsme nestačili zachytávat, a přidaly do přestávky dvě branky na poločasových 3:0. Ve druhém poločase se nám částečně podařilo otupit tlak domácích, ale v jaké pohodě hrají, ukázal čtvrtý gól v naší síti takřka z poloviny hřiště. My jsme se dostali jen k několika střelám ze střední vzdálenosti. Naopak domácí spoustu šancí spálili. V poslední minutě přidali po úniku branku na konečných 5:0. Hlubočky ukázaly, že patří do top trojice týmů a mají formu, my jsme v oslabené sestavě nemohli být rovnocenným soupeřem. Chyběli nám prakticky všichni ofenzivní hráči, a tak jsme toho moc dopředu nepředvedli. V letošní sezóně jsou první tři týmy výkonnostně někde jinde, ostatní budou hrát pouze od čtvrtého místa níž.“