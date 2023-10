Nové Sady B - Lipník nad Bečvou 3:2

Branky: 25. Novotný, 38. Pírek, 42. vl. Kubeša - 51. Štěpánek, 63. Filipec

Miroslav Lojka, trenér Nových Sadů B: „Lipník přijel s jasným cílem urvat nějaký bod. To se mu také málem povedlo. Brankář Holý nás musel hned na začátku několikrát podržet a chytit jasnou tutovku. Pak ale v rozmezí 25. a 40. minuty jsme dokázali vstřelit tři branky a zdálo se, že o výsledku zápasu je rozhodnuto. Do druhé půle jsem udělal jednu změnu v sestavě. A věřil jsem, že si výsledek zápasu pohlídáme a můžu dát šanci celé lavičce. Lipník ovšem stále cítil šanci musím smeknout před jeho výkonem. Vůbec to nevzdal a bojoval. To se mu vyplatilo a podařilo se mu snížit brzy na 3:1. Vzápětí přišel další trest za naši pasivitu a bylo to už jen o jednu branku. Z jasného zápasu se opět stalo drama až do konce. Tři body pro nás byly důležité a jsem rád, že to nakonec dopadlo dobře. Lipník si zaslouží velkou pochvalu. Teď se už všichni těšíme na olomoucké derby v Hodolanech.“