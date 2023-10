I. A třída, skupina B, 9. kolo

Hodolany - Kovalovice 3:0

Branky: 3. z pen. Mráček, 26. vl. Vojáček, 83. Fiala

Milan Kovařík, hrající trenér Hodolan: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a hned ve třetí minutě šli do vedení po brance Mráčka. Hosty brzký gól nezlomil, byli fotbalovější a nebezpeční. Ve 26. minutě jsme přežili velkou šanci hostů, kdy Kovalovice nastřelily tyč a my z brejku dali po úniku Fialy a Heinze druhý gól. Ve druhém poločase hosté pořád hrozili nebezpečnými útoky a my chodili do brejkových situací, které jsme bohužel nevyužili. V závěru jsme už ale zvýšili po brance Fialy na 3:0 a konečně udrželi čisté konto.“

Marek Ševeček, trenér Kovalovic: „Zápas pro nás nezačal dobře a již ve třetí minutě jsme prohrávali 0:1 po pokutovém kopu. V prvním poločase jsme byli lepším týmem, vytvářeli si šance, které jsme neproměnili. Po tyčce ze standardní situaci šel soupeř do brejku a my jsme si po teči vstřelili vlastní branku. Ve druhé půli byla hra vyrovnanější, my jsme se tlačili do zakončení, ale naše střely končily nad brankou, soupeř hrozil brejky. Pak bohužel po námi špatně dohrané situaci potvrdil brankou své vítězství. V tomto zápase jsme bohužel body ztratili.“