„Týmově jsme to zvládli, terén nebyl lehký a soupeř na to byl připravený. Mám radost, že jsme vyhráli a zvládli jsme utkání jako celek. Je to pro mě ale takové hořkosladké vítězství,“ hodnotil dvaatřicetiletý útočník.

Ten totiž v 82. minutě viděl červenou kartu, která podle zápisu padla za úder loktem v souboji. „Byla to nešťastná situace. Vletěl jsem do protihráče a rozhodčí to posoudil jako tvrdý zákrok. Byla to moje hloupost nechat se takhle na konci za rozhodnutého stavu vyloučit,“ litoval Jakub Zachar.

KP: Medlov půlmistrem bez prohry, Litovel poslední, dva zápasy odloženy

Černovír se tak bude muset v úvodních dvou jarních kolech obejít bez svého nejlepšího střelce. Jakub Zachar nastřílel ve třinácti kolech stejný počet branek. „Ta stopka je na nic, nebudu moc pomoci týmu. Celkově jsem dával góly hlavně na začátku sezony, ale pak se přidali i další kluci. Je super, že se to rozložilo mezi více hráčů v týmu. Měl jsem tam ale několik dalších spálených příležitostí, takže gólů mohlo být víc,“ hodnotí Zachar.

I díky jeho brankám tak přezimuje Černovír na druhém místě tabulky sedm bodů za lídrem z Kožušan. „Máme super kolektiv a mladý tým. Musíme se ještě trochu sehrát. O postupu určitě něco proběhlo a vize do budoucna tam je, ale zatím je brzy o něm mluvit, i když se tahle půlka sezony povedla. Pokud by se to ale povedlo, tak by bylo určitě plus pro mladé kluky, aby sbírali zkušenosti v I. A třídě,“ řekl k ambicím Zachar.

Angažmá pod zkušenými trenéry.

Celoživotní útočník ve své kariéře prošel několika kluby. Nastupoval za Štěpánov, Sigmu Olomouc, Protivanov, Hranice, Kralice na Hané, Dolany, Přerov, Nové Sady a právě Černovír. Nejvýš si zahrál divizi.

„V každém angažmá bylo něco, na co vzpomínám. Ale nejvíce asi na Protivanov, kam jsem odcházel ze Sigmy, trénoval mě tam Roman Sedláček a hrál jsem s Davidem Rojkou. To byla velká zkušenost. Navíc jsme postoupili v poháru přes třetiligový Uničov a hráli s áčkem Sigmy. To byl zážitek. Pak také vzpomínám na Přerov, kam tehdy přišel zkušený ligový trenér Leoš Kalvoda, což bylo také super,“ vzpomínal.

A zažil také éru, kdy se v Černovíře hrál krajský přebor. „Tehdy jsem přišel v půlce sezony, kdy se klub snažil postoupit z I. A třídy do kraje. Povedlo se nám to a byla tady tehdy super parta. Jenže potom se na to někteří kluci vykašlali a úroveň šla dolů. Bojovali jsme o záchranu a vedení vyhodnotilo, že se přihlásí B třída. Vzpomínám na to rád, ale je škoda že to skončilo,“ popisoval.

OBRAZEM: Hodolany skolily Kralice i bez Heinze. Rozhodly až v závěru

Nyní tak má Černovír vidinu postupu a příležitosti znovu si střihnout derby se Sigmou Hodolany, která hraje o soutěž výš. „Hráli jsme s nimi minulou sezonu a na ten zápas a skvělou atmosféru rád vzpomínám. Přišlo asi 700 lidí. Naši fanoušci jsou hodně věrní a nikde jinde v nižších soutěžích jsem se nesetkal s tím, aby nás takhle chodili podporovat. Je to velké plus, jsou naším dvanáctým hráčem,“ hlásí Zachar.

A třeba se mezi ně postupně zařadí také jeho syn, který by mohl na jaře zažít svoji fotbalovou premiéru. „Ještě se na mě nebyl podívat, ale doufám, že si manželka najde čas a vyveze jej v kočárku na fotbal. Jsem za něj nejvíce šťastný a je příjemnější se teď vracet domů a chodit se na fotbal odreagovat,“ uzavřel s úsměvem.