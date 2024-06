Zpráva rozhodčíhoZdroj: FAČR

„Domácí fanoušek a člen domácího družstva Sova Filip po utkání během odchodu rozhodčích do kabin přiběhl k hlavnímu rozhodčímu a začal jej velmi hlasitě a sprostě urážet a vyhrožovat slovy: „Už jsi spokojený ty ču****? Co ty seš za p**u? Co sis dokázal? Rozbiju ti držku, ty p***. Zalez do té své díry, ty nulo a už se neukazuj č**** vym*****.“ Podobným slovníkem pokračoval celou dobu během toho, co jej domácí hráči společně s pořadatelem vyváděli z areálu hřiště,“ stojí ve zprávě rozhodčího v zápise o utkání.

„Tento divák během utkání seděl na tribuně za asistentem rozhodčího číslo jedna. Již v prvním poločase se sprostě projevoval vůči výrokům hlavního rozhodčího slovy: „Co tam pískáš ty č****?“ Po upozornění asistenta, aby se choval slušně, jej urazil slovy: „Jste stejně všichni takoví č****, pískat neumíš, mávat neumíš! A to seš nas****, že mi nemůžeš dát červenou kartu, když nejsem v zápise.“ Poté odešel směrem k bufetu na druhé straně hřiště,“ napsal sudí ještě do své zprávy.

Červenou kartu Filipu Sovovi sice neudělil, nicméně Disciplinární komise KFS Olomouc mu vyměřila stopku na deset soutěžních utkání a pokutu osm tisíc korun. Letní přestávka tak pro Sovu bude dlouhá a nový ročník bude moci zahájit až v pozdních kolech podzimní části.

