„Je to super pocit. Hlavní je ale tahle důležitá výhra. Pro nás bylo jedno, kdo ty góly dá. A že to zrovna vyšlo na mě, tak to tak prostě někdy je,“ říká skromně velkobystřický shooter David Hornich.

Obvykle to tak bývá, že za hattrick, navíc v takto důležitém a ostře sledovaném zápase, musí jeho autor zaplatit do společné klubové kasičky nějakou tu „pokutu“, ze které se následně po sezoně uspořádá rozlučka, v tomto případě možná i pořádná oslava postupu.

„Zatím jsem v kabině nic neplatil a doufám, že ani nebudu muset,“ směje se osmadvacetiletý útočník, načež ale dodává: „Uvidíme ale, jestli se s klukama ještě na něčem domluvíme. Myslím si, že tam nakonec něco padne.“

Hráči Velké Bystřice byli už od samotného začátku lepší takřka ve všech herních činnostech, dlouhých 47 minut se ale nemohli gólově prosadit. To se nakonec podařilo až exligovému Vojtěchu Schulmeisterovi, na nějž potom navázal svým hattrickem právě Hornich.

„Nervózní jsme z toho trochu byli, ale věřili jsme si, že to dotáhneme. Šancí jsme měli dost a bylo to skutečně jen o tom, že až dáme gól, tak se ten náš vlak konečně rozjede. A vyšlo to,“ konstatoval spokojeně.

„Vojta Schulmeister si vzal v kabině o přestávce slovo. Říkal nám, že nemáme být tak nervózní a raději se více soustředit na přesnost přihrávek. Je samozřejmě jedním z našich nejzkušenějších hráčů, takže to od něj mělo skutečnou váhu,“ prozradil borec, který má na svém gólovém účtu už dvacet přesných zásahů.

Do konce sezony nyní zbývají čtyři zápasy. Již zmiňovaný Schulmeister má nastříleno 21 branek a Hornich za ním zaostává o pouhou jednu trefu. Dává si do konce sezony nějaký střelecký limit? A hecují se společně se Schulmeistrem, kdo se stane nejlepším týmovým střelcem?

„Žádný ideál v počtu gólů nemám. Samozřejmě bych jich chtěl dát co nejvíce, protože správný útočník se vždy pozná hlavně podle gólů. Důležité ale je, abychom vyhrávali. A jestli to skončí 5:2 nebo 1:0 je už celkem jedno,“ přiznává. „Nijak se nehecujeme. Maximálně na tréninku. V zápasech to ale vůbec neřešíme. Snažíme se jít zápas od zápasu. Navíc Vojta si to udrží díky penaltám, na které stále chodí on,“ dodává se smíchem v hlase.

Tím, že už se sezona láme, se už také začíná mluvit o tom, kdo by mohl postoupit o soutěž výše. A po vítězství nad Kožušanami už je Bystřice k této metě opravdu blízko. Před druhými Slatinicemi mají náskok čtyř bodů a Kožušanská ztráta je ještě o další dva body větší.

„Určitě se už o tom bavíme. Snažíme se v tom ale držet na uzdě, abychom nic nezakřikli. Nyní nás čeká Černovír a myslím si, že když ho zvládneme, tak už by postup mohl být celkem jasný. Ještě nás vlastně čeká Hněvotín, který má také takovou fazonku. Už z nás ale opadl stres a jsme přesvědčeni o tom, že to dotáhneme do zdárného konce,“ uzavřel David Hornich.