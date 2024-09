Až sedmdesát procent Litovle byla pod vodou, uvedl tamní starosta. Netýkalo se to však fotbalového areálu tamního Tatranu. V úterý po poledni bylo hřiště před velkou tribunou na pohled netknuté. I po vstupu na plochu se zdálo, že by se zde dalo normálně hrát.

Fotbalové hřiště v Litovli | Video: Michal Muzikant

„Na hlavní hřiště se voda nedostala. Nicméně druhé hřiště bylo pod vodou a dostalo zabrat. Z jedné třetiny je z něj teď bažina. Nevím, jestli to zvládneme dát dohromady. Pokud to teď při hezkém počasí nevyschne, tak bude problém a asi budeme muset kopat,“ sdělil předseda klubu Alexandr Kučera.

Hřiště s menší tribunou je totiž položeno níže. „Naštěstí se voda opřela o zeď a do zázemí nám nepronikla. I kdyby, tak jsme měli stroje vyvezené na vyvýšeném vale. Oproti povodni v roce 1997 to bylo lepší, protože Litovel má vylepšená protipovodňová opatření. Tehdy bylo v celém areálu půl až třičtvrtě metru vody,“ porovnával Kučera.

Před fotbalovým hřištěm v Litovli | Video: Michal Muzikant

Fotbalisté áčka momentálně vévodí I. A třídě, skupině A. Nicméně klub má také mládežnická družstva, proto je ztráta druhého hřiště problém. „Ovlivní nás to. Máme všechny kategorie a jedno hřiště to nezvládne,“ ví Kučera.

Červenka má vytopené zázemí

Ještě hůře je na tom celek z Červenky. Tamní hřiště leží jen pár jednotek kilometrů od toho litovelského. Na něm bylo ale přibližně půl metru vody. Navíc se dostala také do zázemí. „Měli jsme zaplavené šatny, ve kterých bylo asi 55 centimetrů vody. My jsme to ale předpokládali a eliminovali škody. Stroje jsme vyvezli a věci dali na vysoké stoly,“ prozradil předseda SK Červenka Martin Hönig.

Ustupující voda na hřišti na Července | Video: Michal Muzikant

Klub totiž má se záplavami už zkušenosti z minulých let. „Podobná voda tady byla v letech 1997 a 2006. Asi už si s tím umíme poradit, chceme to dát co nejrychleji dohromady, jelikož máme tři družstva,“ pokračoval Hönig.

V úterý už ustoupila a zabírala necelou půlku travnaté plochy a nebyla tak vysoko. Zkáza nepůsobila na první pohled až tak hrozně jako třeba v obcích na Jesenicku, kde jsou místo trávy jen nánosy bahna.

„Máme je tam také, plus větve a trávu. Celé úterý jsme vodu čerpali pryč. Máme tam sádrokarton, tak uvidíme, co všechno bude ještě potřeba. Čistili jsme to, teď budeme vysoušet a dezinfikovat. Bavíme se o škoda asi dvě stě tisíc,“ uzavřel Martin Hönig s tím, že mužský tým hraje o víkendu venku, následující domácí zápas na svém hřišti velice pravděpodobně neodehraje, poté jede opět k soupeři a další domácí zápas už by chtěl hrát doma.