„Ježíšmarjá…,“ vyhrkl ze sebe Tomáš Mudrák, když padla otázka, kdy naposledy vstřelil tři branky v jednom zápase. A poté chvíli přemýšlel. „Už je to opravdu dlouho, vůbec nevím. Občas dám jeden dva, ale to vstřelí každý,“ pokračoval.

O víkendu proti Moravskému Berounu se mu to podařilo. „První gól byl vybojovaný. Obránci se špatně domluvili, byla to taková malá domů, přetlačil jsem soupeře a poslal to do protipohybu brankáře. Na začátku druhé půle přihrával chlap špatně za sebe, vystřelil jsem a ještě tam byla teč bránícího hráče, takže takový vlastní gól. A třetí byl hlavičkou po nádherném centru. Brankář neměl vůbec šanci,“ popisoval Mudrák.

A přestože nastupuje po boku spoluhráčů, kteří jsou téměř všichni věkově o polovinu mladší, tak se „pokutě“ za hattrick nevyhne.

„Budu muset něco zaplatit, ještě nevím, kolik mě to bude stát. Ještě jsem se do pokutového řádu nedíval, ale nevyhnu se tomu. Někteří se připomenou a dojde na to,“ smál se Mudrák.

K třígólovému představení mu pomohla změna týmové taktiky. Místo pozice středního záložníka jej kouč vysunul do útoku. „Na hřišti se dařilo a co se na to dá říct. Věk bohužel nezastavíte, ale zatím to ještě jde. Tři góly zase tak často nedávám, takže si toho cením,“ dodal šternberský hráč.

Šternberku B se prozatím daří. V tabulce je po šesti kolech na čtvrtém místě, ale žádné přehnané cíle klub nemá. „Povedlo se pár zápasů, ale postup cílem není,“ potvrdil Mudrák.

On sám však jeden cíl a sen v jednom má. Ve Šternberku strávil celou kariéru, nikdy nepřestoupil a chtěl by si v jeho dresu zahrát také se svým nyní čtrnáctiletým synem. To ale bude muset ještě chvíli vydržet. „Kdo by si nechtěl zahrát s mladým. Už jen to, že se toho fotbalově dožiji. Pokud to půjde, tak budu hrát, dokud zdraví drží. Ale je to velký skok mezi námi, kteří máme nad čtyřicet a těmi, mladými. Jsem rád, že si ještě můžu zahrát proti těm, kteří jsou na tom věkově podobně jako já. Například Kožušany s Rozehnalama a občas v soutěži někoho takového dalšího potkám,“ sdělil.

Aby vydržel, musí na sobě pracovat. „My srdcaři a staří pardáli, kteří už bychom měli být v důchodu a honíme se tady s těmi mladými, o sebe musíme dbát a mít fyzičku, protože není jednoduché s nimi držet krok. Na druhou stranu oni toho můžou více oběhat a my máme zase ty zkušenosti,“ uzavřel Tomáš Mudrák.

