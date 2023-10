„Aktuální nálada je i po těch deseti výhrách vlastně stejná, jako vždycky. Pořád si říkáme, že by to stále šlo o něco lépe. Někdy jsme dokonce, v uvozovkách, lehce zklamaní i z výhry. Ale berte to opravdu jen v těch uvozovkách. Samozřejmě jsme za každé tři body navíc rádi," říkal tento 33letý kanonýr těsně poté, co jedním gólem do sítě Hané Prostějov přispěl k jubilejnímu sezonnímu vítězství.

Tento gól, kterým zvyšoval ve 26. minutě na 2:0, nebyl ale důležitý jen pro tým, ale i pro něho samotného. Byl to totiž už jeho patnáctý v právě probíhající sezoně, kterým vyrovnal nejlepšího střelce soutěže Patrika Gábora, který se díky dobrému výkonu kožušanské obrany neprosadil, a dostal se tak společně s ním na dělené první místo v tabulce střelců. V jeho prospěch navíc hraje i fakt, že má odehráno o tři zápasy méně, tedy devět.

„S průběžným počtem jsem velice spokojen. Můj poměr zápasů a gólů je zatím opravdu super. A jak vždycky říkám, čím jsme starší, tím jsme zkušenější. Chci tedy rozhodně překonat těch loňských 29," uvedl.

V tabulce soutěže Kožušanští vedou už o šest bodů a nevypadá to, že by se jejich spanilá jízda měla v nejbližší době nějakým způsobem zastavovat. Musel tedy logicky přijít dotaz, zda už se v jejich šatně začíná konečně mluvit o postupu do I. A třídy, kterého se vzdali v posledních dvou sezonách. Z Thomasových slov však vyplývá, že ani letos se fanoušci na vyšší krajskou třídu těšit nemohou. „Tyhle myšlenky v kabině moc nepadají. Kádr totiž máme pořád stejný. My tedy stárneme a žádní mladí kluci nepřicházejí. Postup tak určitě není na stole," lomí rukama a vysvětluje.

Haná? Nejtvrdší soupeř

V zápase proti prostějovské Hané také došlo z hostující strany k mnoha faulům, z nichž poměrně dost bylo směřováno právě na střeleckého tahouna domácích. Některé z nich byly obzvlášť tvrdé a bolestivé. I to však bral tento hráč spíše s nadhledem.

FOTO: Kožušany porazily prostějovskou Hanou a vyhrály tak už desetkrát v řadě

„Jsou hráči, od kterých to čekám už od začátku zápasu. A stavím se k tomu tak, že tam úplně nestrkám ty nohy, jak si ti kluci asi myslí, a snažím se jim uhýbat. Někdy ale člověk neuhne. A musím říct, že právě Haná Prostějov je vždy tím nejtvrdším manšaftem, proti kterému každoročně hrajeme," líčí s lehkých smíchem v hlase.

Čím je člověk starší, tím je i zákeřnější

Fotbalový podzim v krajských soutěžích se už pomalu chýlí ke konci. Konkrétně ještě zbývají odehrát dvě poslední kola, která budou ve znamení dvojzápasů se stejným soupeřem nejdříve doma a potom i venku.

Kožušany si tak střihnou dvě střetnutí s Lutínem. Nováčkem soutěže, který ale nepřišel zdola, nýbrž shora. A zatím to opravdu nevypadá, že by měl nějakou ambici k návratu do vyšší soutěže. Z dosavadních dvanácti zápasů totiž nasbíral jen pět výher. K tomu má navíc stejný počet proher a navrch ještě dvě remízy. Se sedmnácti body tak svěřenci kouče Vykydala okupují až sedmou příčku.

„Slyšel jsem, že jim odešlo hodně dobrých hráčů, takže se vrátilo hodně těch starších, kteří si chtějí prostě jenom zahrát. Já jsem na začátku říkal, že čím je člověk starší, tím je i zkušenější. Na druhou stranu je ale také mnohem zákeřnější. A co vím, tak Lutín také nehraje zrovna nejčistěji. Sám jsem na to zvědavý, co nás vlastně čeká," uzavřel Martin Thomas.