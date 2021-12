Co je pro jednoho veselý a oddechový seriál, pro druhého může být zdroj hodně nepříjemných chvil. Své o tom ví třeba Tomáš Nguyen, vlastně přesněji řečeno Tuan Anh Nguyen. „Tomáš je vlastně taková moje přezdívka, vybrali ji rodiče, aby to bylo usnadněné pro ostatní. Někdy to moje jméno Tuan Anh mají problém i přečíst, pak to různě komolí,“ usmál se fotbalista Nových Sadů, který má kořeny ve Vietnamu.

Anh Tuan "Tomáš" Nguyen v dresu Nových Sadů. | Foto: se souhlasem T. Nguyena

Jméno Fun Din Dung, jak se jmenoval hrdina ze seriálu Okresní přebor, občas zaslechne. A jak sám říká, většinou to není nic moc. „S narážkami se potkávám docela často. A abych řekl pravdu, moc rád to nemám, je to spíš v negativní rovině. Když mi tak řekne nějaký můj kamarád, tak to beru, třeba se i zasměju. Ale od cizích lidí je mi to nepříjemné,“ přiznává vysokoškolák.