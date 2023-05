V devatenáctém kole B skupiny I. B třídy se proti sobě střetly druhé Kožušany s pátým Hněvotínem a bylo se na co dívat. Domácí si v proti Hněvotínu, zak terý nastoupil i bývalý Sigmák Michal Kovář, v první půli zásluhou Zlámala a Thomase vybudovali dvoubrankový náskok, ze kterého pak po přestávce polovinu uřízl krásným gólem Křižan. Na víc se už ale hosté nezmohli, a tak se ze třech bodů raduje parta okolo Davida Rozehnala.

Po konci zápasu Kožušany - Hněvotín | Video: Deník/David Kubatík

„Měli jsme větší převahu v první půlce, měli jsme i dobré koncovky a vstřelili jsme z toho dva góly. V té druhé na nás už ale vlétli. Vystřídali jsme navíc ty silnější hráče a šlo to poznat," hodnotil zápas nejlepší střelec jak Kožušan, tak i celé soutěže Martin Thomas.

Hra měla rychlý spád. Už v páté minutě otevřel skóre Zdeněk Zlámal. Bývalý slavný gólman a nyní útočník, který už má v této sezoně na svém kontě třináct přesných zásahů. Od té doby měli domácí hráči na hřišti převahu, díky níž svůj náskok málem zvýšili ve 34. a následně i ve 35. minutě.

Nejdříve se Zlámal po centru zprava krásně pověsil do vzduchu a hlavou těsně minul, chvíli nato pak Pučálka znovu hlavou zamířil těsně nad. Nakonec to ale Kožušanské nemuselo příliš trápit. Tři minuty před poločasem totiž přehodil Dardu Martin Thomas a zvýšil svým již 21. gólem v sezoně na 2:0.

„Přišel dlouhý míč od Zdeňka Zlámala, který jsem si zpracoval na prsa a to nejjednodušší bylo ho přehodit, protože byl daleko z branky," popsal Thomas poslední okamžiky před vypuknutím gólové radosti.

FOTO: Nové Sady navázaly na výhru z Kozlovic a poradily si i doma se Vsetínem

Druhá půle pak začala tlakem hostů, který vygradoval v 68. minutě nádherným gólem Kamila Křižana, který míč trefil neomylně ze vzduchu z první. Martin Blaha byl v tu chvíli naprosto bezmocný. „Vyzdvihl bych zejména ten centr. V takové zápase to už pak člověk musí umět do té branky uklidit," glosoval situaci s dávkou skromnosti 37letý borec, který si díky tomu připsal už svou osmou branku sezony.

Od té chvíle se ale domácí znovu zkonsolidovali a zápas dotáhli k těsnému vítězství. Velikou šanci na zvýšení náskoku měli v 82. minutě, kdy se při závaru snažilo vstřelit gól postupně asi pět hráčů. Obrana společně s gólmanem Dardou si s tím ale poradila.

„V Kožušanech je obrovská kvalita a my navíc máme dost zraněných. Přijeli jsme sem tedy alespoň pro bod, ale bohužel. Bodovat je tady skutečně těžké. A to nejen pro nás. Navíc máme ještě k tomu velkou spoustu zraněných, takže to látáme a hrajeme s tím co máme," hodnotil zápas Křižan.

Šternberk jako první vyloupil Baťov a je blízko pozici lídra divize

„Mrzí mě, že jsme více nevytěžili z dobrého nástupu do druhé půle. Měli jsme plno autů a standardek, při kterých jsme díky vysokým hlavičkářům silní. Pak už to ale bylo jen o štěstí, které jsme bohužel neměli. Nespadlo to tam," dodal ještě na závěr.

Kožušany jsou tak stále druhé, pouhé dva body za vedoucími Slatinicemi. Hněvotín naopak klesl z pátého místa na šesté, má ovšem stále zápas k dobru.

TJ Sokol Kožušany - FC Hněvotín 2:1 (2:0)

Branky: 5. Zlámal, 42. Thomas - 68. Křižan.

Rozhodčí: Horák - Kopecký, Kryl. ŽK: Zmeškal, Herzán - Sova, Křižan. Diváci: 120.

Kožušany: Blaha - Ďurina (54. Fiala), Stránský, Rozehnal, Láhner (69. Boháček), Palaščák (54. Herzán), Teofil, Rončák, Pučálka (69. Zmeškal), Zlámal (80. Bezuhlyj), Thomas. Trenér: David Rozehnal.

Hněvotín: Darda - Kovář, Sova, Šulc, Holub, Schinneck, Cohl, Košůtek, Marek, Křižan, Kravčík. Trenér: Michal Barčík.