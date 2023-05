/FOTO, VIDEO/ Šlágr B skupiny I. B třídy se odehrál v neděli v Kožušanech. Domácí Sokol, jehož barvy hájí kromě bývalého reprezentanta Davida Rozehnala ještě i bývalý gólman Sigmy Martin Blaha a bývalý gólman, nyní střelec Zdeněk Zlámal zde v přímém souboji o druhé místo hostil hodolanskou Sigmu. A právě poslední jmenovaný celý zápas rozhodl svými dvěma přesnými trefami. Kožušanští tak po výhře 2:0 mohou mít klid na stíhání vedoucích Slatinic.

Hodolanští děkují po zápase fanouškům, zatímco Kožušanští v šatně rozjíždějí vítězný pokřik | Video: Deník/David Kubatík

Zápas se hrál ve slušném tempu, čemuž napomohlo i počasí, když chvíli po zahájení zápasu přišly mraky a zahalily ostré, už téměř letní slunce. První gól pak padl už v šestnácté minutě. A stál rozhodně za to. K exekuci přímého volného kopu se postavil bývalý gólman a současný kanonýr Zdeněk Zlámal a zakroutil míč tak, že se Jiří Zbořil jen bezmocně ohlédl.

„Před zápasem jsme si řekli, že nesmíme dopustit žádné standardky, protože je Kožušany mají skutečně dobré a hned po čtvrthodině jsme udělali chybu, po které to Zdena výborně trefil," okomentoval situaci smutný hodolanský gólman.

Druhý míč za jeho záda pak Kožušanští přidali deset minut po změně stran. Přetažený centr vrátil zpátky před bránu Láhner a do sítě jej dostal znovu Zlámal. Hosté, hnáni poměrně hlučným kotlem svých příznivců, se pak ze všech sil snažili s výsledkem něco udělat, druhé prohře v řadě a zároveň i třetí ztrátě však zamezit nedokázali.

FOTO: Další skvělé představení Uničova. Spanilá jízda a série výher pokračuje

„Byl to krásný zápas. Všichni víme, že Hodolany mají nejlepší fanoušky v soutěži a podle toho jsme se na to i vyhecovali. Bylo navíc i krásné počasí a všichni jsme si to užívali. Kvůli tomu ten fotbal já i ostatní kluci hrajeme," okomentoval zápas autor obou důležitých tref, který má v tomto ročníku na svém střeleckém účtu již šestnáct přesných zásahů. Hodolanské trápení na konci umocnila ještě červená karta pro Davida Švancaru.

Kožušany se tak nyní se 48 body osamostatnily na druhé příčce a stíhají Slatinice, na které ztrácí body pouze dva. Hodolany dál zůstávají na 45 bodech. Těšit je může pouze fakt, že díky prohře Doloplazů na ně mají stále ještě šestibodový náskok.

TJ Sokol Kožušany - FC Sigma Hodolany 2:0 (1:0)

Branky: 16. a 55. Zlámal.

Rozhodčí: Dokoupil - Vláčil, Machala. ŽK: Deofil, Pučálka - Alka, Wenzel. ČK: Švancara (HOD). Diváci: 320.

Kožušany: Blaha - Ďurina (46. Herzán), Láhner (76. Fiala), Rozehnal, Teofil, Palaščák (87. Pučálka), Soušek, Rončák (46. Dadák), Stránský, Zlámal (87. Boháček), Thomas. Trenér: David Rozehnal.

Hodolany: Zbořil - Mráček, Dočkal, Švncara, Alka, Krajc, Wenzel, Košta, Blažkovský (78. Nestrojil), Marvan, Konvička (73. Duba, 81. Konvička). Trenér: Milan Kovařík.