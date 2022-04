„Zápas to byl velice těžký a v rychlém tempu, s množstvím osobních soubojů a bylo vidět, že obě mužstva chtějí postoupit. Zkrátka měl úroveň, na kterou ani já z klubu nejsem zvyklý,“ pochvaloval si kouč Šternberka a krajského výběru Ivo Lošťák a pokračoval: „V prvním poločase jsme se seznamovali se soupeřem a jeho hrou, protože jsme ho vůbec neznali. Měli tam deset hráčů z divizního Letohradu, takže byli sehraní.“

V prvním poločase byli úspěšnější domácí hráči, kteří šli ve 25. minutě zásluhou Kopřivy do vedení. Nejtěsnějším možným vedením Pardubických pak první poločas také skončil.

Sedmnáct minut po změně stran ale skóroval Vojtěch Skopal a vyrovnal. Nerozhodný stav však na chrudimském hřišti vydržel pouhých dvanáct minut. Poté domácí znovu do vedení poslal Počtýnský a zdálo se, že už to ubojují. To se ale nestalo. V 89. minutě vyrovnal Jan Cagaš a poslal zápas vstříc penaltové loterii.

V ní se za Olomoucký celek trefili Jan Cagaš, Dominik a Vojtěch Skopalovi a také Ladislav Koutek. Olomoučký kraj tak mohl oslavy postupy spustit naplno.

„O přestávce jsme si něco řekli v kabině, udělali jsme změny v sestavě a myslím si, že jsme si nakonec postup zasloužili,“ hodnotil úspěšný zápas kouč olomouckého výběru.

Najdete se? Zaplněný Andrův stadion hnal Sigmu proti Spartě

„Před zápasem jsme měli jeden společný trénink a jedno modelové utkání mezi sebou. To bylo v podstatě všechno, co jsme stihli. Během příštího měsíce budeme mít možnost absolvovat asi další dva tréninky,“ nastínil Lošťák situaci v kádru.

„Kostra mužstva je nyní daná. Jen mě mrzelo, když jsem se těsně před zápasem dozvěděl, že dva hráči nebudou moci nastoupit a z toho důvodu jsme měli na střídání jen dva hráče a gólmana. Pokud se tedy stane něco podobného znovu, budeme muset mužstvo doplnit tak, aby nás bylo alespoň šestnáct. Jinak už není třeba do týmu nějak zvlášť sahat,“ řekl lodivod krajské reprezentace.

Zmatky v organizaci

Výběr Olomouckého kraje tak postoupil z prvního kola. S kým, kdy a kde se však střetne v tom druhém, je zatím velká neznámá. „V tuto chvíli nevíme, kdy budeme hrát další utkání. Jelikož se letos přihlásily všechny kraje a turnaj je tak mnohem větší než obvykle, tak ani rozhodčí po nerozhodném výsledku nevěděli, zda se bude pokračovat prodloužením nebo penaltami. To mi přišlo hodně divné. Zvlášť, když to zastřešuje FAČR,“ divil se Lošťák.

„Vlastně ani nevíme, jestli bude nějaký los, nebo už proběhl, anebo se budou další dvojice určovat jinak. Další sraz tedy proběhne, až budeme vědět, s kým vůbec budeme hrát a domluvíme se se soupeřem, kde utkání proběhne,“ uzavřel Ivo Lošťák.

Pardubický krajský fotbalový svaz - Olomoucký krajský fotbalový svaz 2:2 (1:0) Pen. 3:4

Branky: 25. Kopřiva, 74. Počtýnský - 62. V. Skopal, 89. Cagaš, rozh. pen. Koutek.