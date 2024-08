„Bojovný začátek, vyrovnaný zápas, taktický, spíše takové šachy. O tom, kdo dá první gól,“ říkal trenér Troubelic Pavel Vasiljev.

To se jeho týmu povedlo. Po půl hodině hry se trefil Pavel Kráčmar. „Troubelice zalezlé, držíme míč celý poločas, pak nezachytíme jeden nákop za obranu a inkasujeme. Jak byli zalezlí, tak se tam strašně těžko dostává. Navíc to počasí,“ smutnil hrající trenér Paseky Petr Vojtášek.

Roh Paseky | Video: Michal Muzikant

Vyrovnat mohl Jakub Michalik, ale nastřelil jen břevno. „V šatně jsme si řekli, že musíme hrát pořád důsledně. Nastoupili jsme se stejným odhodláním, plnili jsme taktické pokyny. Ač měl soupeř šance, tak jsme je přežili. Měli jsme záměr hrát odzadu na brejky,“ pokračoval Vasiljev.

Troubelice v parném počasí rozhodly po hodině hry. Nejprve se chytře nechal faulovat ve vápně Tomáš Vasiljev a Kráčmar z penalty svým druhým gólem vedení navýšil. O tři minuty později z brejku přidal třetí trefu Pěček.

Penalta Troubelic | Video: Michal Muzikant

„Kluky musím pochválit za bojovnost, i když jsme ztráceli míče. Posledních deset minut jsme se dostali pod tlak, ale zvládli jsme to,“ byl spokojený Vasiljev.

„Druhý poločas to byl organizovaný chaos. Nic nám nešlo. Kdybychom dali na 1:1, možná by to bylo jiné. Nezasloužili jsme si vyhrát,“ uznal Vojtášek.

Paseka alespoň snížila zásluhou Popelky, nicméně zůstává bez bodu a je v tabulce poslední. „Začalo to ve čtvrtek, kdy někteří kluci řekli, že nemůžou, brankář měl stopku za červenou, což znamenalo, že náš útočník musel do brány, dva ze základu odešli před sezonou. To je šest hráčů ze základní sestavy. Letní příprava téměř nebyla,“ vypočítával důvody tří porážek hrající kouč Paseky.

Naopak v Troubelicích můžou být se šesti body spokojeni. „Nejprve jsme byli na vážkách po úvodním zápase v Litovli (1:2). Měli jsme těžký los. Bernartice (5:4), Paseka (3:1), teď máme Velké Losiny. Začátek je zaím dobrý, ale to ještě o ničem nerozhoduje. Musíme zůstat na pozitivní vlně,“ hlásí Vasiljev.

Troubelice pak i přes povedený start žádné velké ambice nevyhlašují. „Chceme hrát klidný střed. Čím výš, tím líp. nemáme ambice postoupit, samozřejmě nechceme sestoupit. Chceme být postrachem pro soupeře, ať máme respekt a bavit diváky,“ uzavřel troubelický lodivod.

Poslední akce Paseky | Video: Michal Muzikant

SK Paseka - Sokol Troubelice 1:3 (0:1)

Branky: 82. Popelka - 27. a 60. Pa. Kráčmar, 63. Pěček.

Rozhodčí: Borovička - Bažant, Hrbáček. ŽK: Hloušek, Vojtášek, K. Mako, J. Mako, Toman - Šana, Šuster, Votoupal. Diváci: 210.

Paseka: Martinák - Píšek (80. Gajdoš), Hloušek, Vojtášek, Geier, K. Mako, Kučera, J. Mako, Mlčoch (46. Šlitr), Michalik, Toman (69. Popelka). Trenér: Petr Vojtášek.

Troubelice: Laščák - Pěček, Pe. Kráčmar, Vlček, Křivánek (57. Walter), Drlík (46. Viktorin), Zapletal, Mazánek (66. Šuster), Šana, Pa. Kráčmar (81. Votoupal), T. Vasiljev. Trenér: Pavel Vasiljev.