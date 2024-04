VIDEO: Překvapení v olomouckém derby! Chválkovice si z Hodolan neodvezly ani bod

Fotbalové Chválkoivce si připsaly svou druhou prohru v aktuální sezoně. A stalo se jim to v zápase, kde by to úplně každý nečekal - v olomouckém derby na hřišti Hodolan. Ty zrovna jely na smolné vlně tří proher v řadě a byly tak v tomto střetnutí jasným outsiderem. Byly to ovšem ony, které vstřelily zásluhou šestnáctiletého Jana Charamzy jedinou branku utkání.

Děkovačka Hodolan po výhře nad Chválkovicemi | Video: Deník/David Kubatík